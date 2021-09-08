IKEA嘉義快閃店開幕湧500人　民眾曬1小時烈日等進場

▲IKEA嘉義店開幕人潮，排出進場長龍。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA全球首座以貨櫃屋組成的快閃店「Hej行動商店」，今（9／8）正式對外開幕，吸引大批民眾前往朝聖，在下午3點開放進場前1個小時，就有民眾頂著嘉義烈日排隊等待，排出近百公尺長龍，而在開放入場前，號碼牌已經發至300多號，路過民眾直呼：「傻眼。」

IKEA嘉義快閃店從4月消息傳出後受矚目，日前更公開貨櫃屋內裝，僅有18坪空間就販售近百項商品，其中不乏熱門居家單品與網紅鯊鯊，還開賣僅嘉義店才能吃得到的「莓果派對霜淇淋」特殊口味。今下午正式對外開幕，果然吸引大批民眾想參觀嚐鮮。

而因應近期可能升級的疫情，IKEA也採取相關防疫措施，因室內空間總共僅25坪，一樓販售區更僅有18坪，所以僅能開放18個人進入店內，為避免民眾群聚，現場採發號碼牌方式，讓民眾能依序入場，沒想到欲參觀民眾太多，「連抽號碼牌都要排隊」，才開店40分鐘，號碼牌就發到465號。

1樓主要是販售各類商品，依據動線分為客廳收納、餐廚時光、自在空間區，幾乎涵蓋一般小住家最常使用的實用單品，包括不到20元的毛絮黏把、50元有找的保鮮袋等，此外還有4款「小家具」，像是RASKOG推車、MARIUS椅凳，以及400元有找的LENNART抽屜櫃等。

IKEA嘉義快閃店從9／8開幕後會持續營業至明年1月，之後還會依照狀況決定是否續留，近期因有群聚感染狀況，建議民眾也可延後參觀時間，避免碰上過多人潮。

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