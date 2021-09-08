凱特王妃曝「最愛低卡零食」是它！燃脂助消化、連6歲女兒也愛吃

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英國皇室凱特王妃（Kate Middleton）即便產下三胎身材也纖細如少女，近期她就在外媒訪問中提及了自己的飲食秘密，表示自己最喜歡的食材是「橄欖」，不僅從小就開始吃，而且女兒夏綠蒂小公主也愛上。原來橄欖低卡養生，有助於改善體內脂肪，還能抗氧化，如今連王妃也親自推薦。

39歲凱特王妃育有喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子二子一女，始終維持纖細體態和逆齡外表，每每亮相公開場合都讓人驚艷，近期接受《每日快報 Daily Express》訪問時她表示，自己最喜歡的食材就是橄欖，已經養成了食用習慣，而且是整顆直接吃，不光是自己從小就開始吃，連年僅6歲的夏綠蒂小公主也愛上了這個零嘴。

▲凱特王妃從小就愛吃橄欖 。（圖／翻攝自unsplash）

此話一出引起眾人訝異，因為橄欖一般都會搭配披薩或是薄餅食用，而非直接吃。但橄欖的好處其實很多，也被封為減肥聖品，橄欖的不飽和脂肪酸可讓多餘脂肪不堆積在體內，同時一天吃5至6顆還能改善便秘情況。

除了橄欖之外，凱特王妃也曾經分享，因為經常在家下廚，所以胡蘿蔔、豆子、甜菜根等零食幾乎成為孩子們的最愛，凱特王妃甚至會將羽衣甘藍、菠菜、藍莓等高纖維食材打成果汁，當成早餐的搭配組合，也難怪會維持健康體態。

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