不用飛出國！摩洛哥頂級黃銅雕花立燈　隨便拍都像在國外度假

記者李薇／綜合報導

現在的女孩都喜歡到處拍照打卡，並且把照片分享給朋友，鉑翡斯快閃櫃就特別聘請摩洛哥古皇城菲斯Fez的御用國寶級老工匠，採用最頂級黃銅，歷時8個月、純手工打造數十盞最高達2米的雕花立燈，耗費上百萬巨資只為呈現最完美的華麗佈景，不用飛國外就可以拍好拍滿，還有機會獲得「完美極萃面膜 透亮能量」乙片，超奢華的享受一定要去。

▲鉑翡斯絕美的拍照打卡空間。（圖／品牌提供）



鉑翡斯在台北信義新光三越A8開設快閃櫃，現場不但花重金打造，現場也販售品牌最經典的、高純度的美容油，可以現場體驗，做免費專屬肌膚檢測服務，於週慶期間購買套組，享95折超值優惠，現場買還可以享有85折優惠，再贈完美極萃面膜 鎖水能量5入組。

▲鉑翡斯美容油非常受到歡迎。（圖／品牌提供）



不只有信義新光三越A8有異國風情的打卡點，捷運淡水信義線、板南線也推出行動版醫美顏究室「理膚寶水安心保養列車」，由理膚寶水精心設計Q版實驗室車廂空間，陪伴著搭乘捷運的通勤上班族及民眾舒緩日常生活壓力，而且上面還有最新的保養資訊，不但可以拍出科技版的照片，還可以迅速變美，非常好玩又有趣。

▲理膚寶水捷運風格的拍照空間。（圖／品牌提供）

另外，理膚寶水互動式醫美顏究室也於9月2日在momo旗艦館正式開幕，不同於一般網站瀏覽方式，採用 3D 虛擬實境設計，可以隨著滑鼠 360 度移動如身臨其境般探索每個角落，就像是親臨現場了解理膚寶水產品及肌膚衛教資訊。

▲艾芙美口罩肌膚的保養秘訣。（圖／品牌提供）

同樣身為醫美保養品牌的艾芙美則是針對口罩肌膚提出3大保養關鍵，首先先用艾芙美燕麥新葉控油清爽潔膚凝膠，早晚清潔暢通毛孔，深層淨化肌膚，洗後不緊繃，肌膚好透氣。接著使用艾芙美燕麥超水感保濕乳，長效潤澤保濕，無論在烈日曝曬下辛勤奔波，還是WFH整天吹冷氣，不僅為肌膚鎖水，還能療癒心情。

最後外出絕不能忽略隔離防曬，艾芙美燕麥超輕感隔離乳SPF50+，阻擋UVB、UVA，雙重吸脂粉末，控油調理，戴口罩也乾爽不沾黏，質地輕透不影響妝容，上妝超省時三秒就乾，睡到最後一刻都來得及做好防曬。

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