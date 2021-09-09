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《蠟筆小新》小白後背包跟本尊一樣Q　無辜臉讓人要融化了

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@ur_berrysweet、coupang.com、shopdisney.disney.co.jp

《蠟筆小新》是很多人最愛的卡通，裡面比主角野原新之助更圈粉的，就是寵物狗小白啦！白白、毛絨絨的模樣超軟萌，還擁有高智商，能理解人類情緒，讓很多人看了都想養一隻。韓網最近就有一款「小白後背包」引起討論，造型就跟小白本尊一樣Q，揹上身整個可愛度破表。

▲小白後背包。（圖／翻攝自coupang.com）

▲小白後背包。（圖／翻攝自coupang.com）

「小白後背包」仿造卡通裡的模樣，做成超大隻填充玩偶造型，白色毛毛身體以及脖子的藍色項圈都神還原，臉上五官不同於平常面無表情的呆呆臉，多了兩道彎彎眉毛和粉紅腮紅，看起來一臉無辜，快哭出來的萌樣讓人看了瞬間融化，揹起來就像把小白隨身帶著走。

除了小白造型，還有一款「動感超人後背包」也很可愛，《蠟筆小新》裡面小新最愛的卡通人物就是「動感超人」，所以常常揹著一款動感超人大頭造型背包，現在它終於被實體化，讓粉絲們也能get小新同款，包包就像一個大頭娃娃，面罩、表情等細節都完美重現，打開來容量很大，不用擔心東西裝不下。

喜歡卡通人物造型背包，日本迪士尼配合萬聖節，也推出了提姆波頓知名動畫《聖誕夜驚魂》系列包包，其中一款後背包做成主角傑克的造型，但骷髏頭不是在上方，而變成是在中間，所以包包看起來就像用手捧著一顆頭，更增添了詭譎氛圍，另外還有推出傑克造型卡夾，以及輪盤造型後背包、皮夾。

▲小白後背包。（圖／翻攝自coupang.com）

▲小白後背包。（圖／翻攝自coupang.com）

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關鍵字：

蠟筆小新, 小白, 後背包, 包包, 動感超人

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