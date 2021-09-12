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《海岸村恰恰恰》申敏兒狂揹美包！首播就秀6顆愛馬仕　

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文／美人圈

《海岸村恰恰恰》開播迎來好評，臨海村莊美景搭配申敏兒、金宣虎的超甜CP感，絕對是2021下半年必追！劇中申敏兒拿的包包也引發話題，在短短1-2集中申敏兒竟然就拿了6款HERMÈS愛馬仕包，這位牙醫姊姊看來真的賺了不少錢？今天帶來《海岸村恰恰恰》申敏兒包包特搜，除了高價位包款之外、也不乏一些平價的包款！

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包1：HERMÈS 愛馬仕 Herbag 31

相較於金宣虎在劇中多穿著平價服飾，申敏兒一出場，手上這款紅色的公事包就是HERMÈS愛馬仕的Herbag！愛馬仕最經典的Birkin柏金包、Kelly凱莉包之外，這款Herbag是「相對」較好入手的款式，最大特色是延續凱莉包經典的設計，還可以拆開組合的包袋設計，也可以在手袋上綁上HERMÈS絲巾，增加不同變化感。

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲HERMÈS 愛馬仕 Herbag 31。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、HERMÈS）

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包2：HERMÈS 愛馬仕 Roulis Mini Bag

這款Roulis Bag暱稱豬鼻子包，是品牌除了Constance外偏方正的箱型包款，焦糖棕的色調百搭不突兀，方正的包身上加入經典的金屬環形袋釦，更增加識別度，申敏兒在劇中背的是迷你的款式，全智賢早年在韓劇《藍色海洋的傳說》中也有背過，可見女神喜歡的包款都略同！

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲HERMÈS 愛馬仕 Roulis 23 bag。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Hermès）

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包3：HERMÈS 愛馬仕 Bolide 31 Bag

申敏兒在第1、2集中都有背過的這款草綠色包包，同樣是來自HERMÈS愛馬仕，是品牌被稱為保齡球包的Bolide系列，此款包款為了方便放在汽車置物箱中、以圓弧造型聞名，另外還有多款不同亮色系，每一款都可以搭配出不同風格，更加經典耐搭配。

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲HERMÈS 愛馬仕 Bolide 31 Bag。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Hermès）

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包4：Hermès 愛馬仕 Della Cavalleria

出現在預告中的包款一樣是Hermès愛馬仕的Della Cavalleria，是2021春夏系列的新款，柔和圓潤的包型搭配馬銜形狀銀飾鎖釦、呈現出珠寶般的細膩質感，完美詮釋品牌經典的馬術工藝，在今年春夏亮相後就馬上受到關注。

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲Hermès 愛馬仕 Della Cavalleria。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Hermès）

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包5：Hermès 愛馬仕 Mini Kelly II Bag

所有女孩的夢想、一包難求的Hermès愛馬仕凱莉包也被申敏兒背上身！以1956年摩納哥王妃葛莉絲凱莉拿著Kelly Bag擋著孕肚、瞬間讓這包款紅遍全球，成為所有女孩的夢想！申敏兒這款是焦糖棕色的迷你款，保留了經典的設計、但以可愛的迷你尺寸重新詮釋，真讓人羨慕太想要！

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲Hermès 愛馬仕 Mini Kelly II Bag。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Hermès）

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包6：Hermès 愛馬仕 2002 wallet

其中一款皮件就是這款Hermès愛馬仕的2002系列皮夾，劇中申敏兒在咖啡店結帳時就是從Herbag中掏出這款皮夾，標誌性的H釦環來自1970年代的圍巾為靈感，通出多款不同尺寸的皮件及包款，其中這款皮夾除了單獨使用之外、還可以加入皮帶當成腰包，相當實用。

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲Hermès 愛馬仕 2002 wallet。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Hermès）

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包7：ISABEL MARANT Botsy Bag

在臨海村莊的敬老會中得罪所有村民，申敏兒背的就是這款ISABEL MARANT的Botsy Bag，圓潤的馬鞍包型輕巧實用，搭配不同材質及雙色皮革細節、低調的金扣更是讓人眼睛為之一亮，而背帶的打摺更加展現精緻工藝。

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲ISABEL MARANT Botsy Bag。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、ISABEL MARANT）

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包8：Alexander McQueen The Curve

洪班長出手幫助申敏兒拉攏村民的心，這場戲中申敏兒的包包是這款來自Alexander McQueen的The Curve，設計靈感源自馬鞍，輕巧可愛的水桶包型、搭配包身上的立體皮革馬韁繩飾邊，增加造型細節之外，也為立體的包型增加不少空間、顯得更加實用。

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲Alexander McQueen The Curve。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、Alexander McQueen）

前陣子Alexander McQueen釋出全智賢的春夏形象照，其中也包含這款The Curve、兩大女神再度撞包！簡潔俐落的設計搭配實用性的包款、只能說女神眼光果然所見略同～

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲Alexander McQueen釋出全智賢的春夏形象照。（圖／Alexander McQueen）

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包9：COURONNE Ronde Cross 21

除了高價位的包款之外，申敏兒其實也有背過千元左右的平價包款，就是來自她代言的韓國大勢品牌COURONNE！這款Ronde Cross以馬鞍包型為主，以正前方的淡金色扣環為主設計，相當簡單耐看。

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲COURONNE Ronde Cross 21。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、COURONNE）

《海岸村恰恰恰》申敏兒包包10：COURONNE Re:she Blanc Cross 22

另一款帆布包同樣是申敏兒代言的COURONNE，這款Re:she Blanc Cross雖然也是馬鞍包的款式，但是在中間多了馬鞍細節，以帆布搭配焦糖色皮革，除了休閒感之外也可以搭配正式的造型。

▲《海岸村恰恰恰》申敏兒包包。（圖／美人圈）

▲COURONNE Re:she Blanc Cross 22。（圖／tvN《海岸村恰恰恰》、COURONNE）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

海岸村恰恰恰, 申敏兒, 同款, 包包, 皮包, 愛馬仕

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