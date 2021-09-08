這樣吃有助對抗Delta！營養師教「提升免疫力」飲食4關鍵

▲營養師指出，吃對食物有助於提升自身免疫力。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

變種病毒Delta來襲，疫情再次拉緊報，對抗傳染速度更快的變種病毒，除了人人戴好口罩、勤洗手消毒，做好防疫工作，增加自身免疫力也非常重要！而強健的免疫力基礎就來自於飲食均衡，知名營養師高敏敏特別分享有助提升免疫力的飲食攝取4大關鍵，照著吃就能幫助吃出強健好體質。

1.維生素Ａ、C、E

多攝取新鮮蔬果和好油補充維生素A、C、E。維生素A可幫助保持黏膜細胞的健康，避免病原體入侵身體，像是眼口鼻，甚至腸胃道，都有上皮黏膜細胞，因此黏膜的完整性及健康就很重要。

而不管是幫助膠原蛋白合成、守護皮膚屏障健康、免疫細胞的分化與吞噬能力等來說，維生素C都是非常重要的角色，建議從新鮮水果中攝取，像是芭樂、奇異果、柑橘類都是富含維C的水果。

維生素E則有強大的抗氧化能力，除了可降低身體發炎情形外，也能幫助製造抗體、提升免疫力。

2.優質蛋白質



蛋白質是構成細胞的主成分，尤其是白血球和抗體，若長期處於蛋白質攝取不足或品質低下的情況，會使得感染細菌、病毒的風險增加。高敏敏建議每人一天可吃6～8份蛋白質，大約是1.5個手掌大小及厚度，且最好從動物性蛋白質及植物性蛋白質等兩種來源平均攝取，要特別注意蛋白質品質，以原型食物為佳。

動物性蛋白質可選擇瘦肉、雞肉、魚肉、海鮮、奶類、雞蛋等，魚肉建議一周吃2～3次深海魚，像是鮭魚、鮪魚、秋刀魚、竹莢魚、鯖魚或藻類，其中的Omega-3也可幫助降發炎；而植物性蛋白質包括豆類、豆腐及豆製品。

3.礦物質鋅＆硒



鋅對黏膜的保護力也很重要，同時有維持免疫系統功能、幫助傷口癒合和蛋白質代謝等，如果攝取不足，身體保護力一定不會好，建議可從牡蠣、海鮮類、南瓜子、豆製品中攝取補充。

礦物質硒則可跟維生素E協同抗氧化、消除體內自由基，建議使用含有維生素E的優質植物油烹調含硒的新鮮食物，像是清炒蛤蜊。

4.補充好菌



適當補充好菌，可調整、改善胃腸道健康，調節免疫力，減少罹病機會。優落乳、優格中都含有益生菌，建議每天喝1～2瓶250ml的優酪乳或吃小盒的優格，並可透過如納豆、韓式泡菜等發酵食物做補充（在發酵過程中也會有好菌產生）。

此外，補充好菌的同時，也要多吃好菌愛吃的食物，像是富含膳食纖維的蔬果，幫助腸道內益生菌的生長。

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