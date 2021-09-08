蕭邦近億元祖母綠、紅寶石套組領銜　動物大軍萌翻

記者陳雅韻／台北報導

一年兩度的蕭邦（Chopard）頂級珠寶暨腕錶展今起登場，展出逾100件總值高達10億元的作品，照例端出風格大器的Red Carpet紅毯系列，當中單價最高是價值94,790,000元的花卉造型祖母綠鑽石項鍊，點綴5顆總重89.62克拉哥倫比亞梨形切割祖母綠，另一套包括項鍊、耳環與戒指的紅寶石鑽石套組，成套銷售也高達96,680,000元，由祖母綠與紅寶石兩大貴重寶石領銜吸引目光。

▲模特兒佩戴蕭邦Red Carpet系列鑲嵌5顆89.62克拉哥倫比亞梨形切割祖母綠鑽石項鍊94,790,000元，11.15克拉哥倫比亞祖母綠鑽戒85,800,000元。（圖／Chopard提供，以下同）

▲蕭邦Red Carpet系列祖母綠鑽石珠寶錶，17,860,000元。



獨一無二的動物系列珠寶是另一焦點，蕭邦引進祖母綠珠流蘇設計的孔雀造型耳環、鑲嵌棕色鑽石的貓頭鷹戒指等作品，設計巧思只有佩戴者能領略，因為輕撫貓頭鷹的羽毛會微微顫動，讓人不自覺想撫摸。珠寶錶亦是品牌強項，動物主題的錶款各個活靈活現，採限量發行。

▲蕭邦Red Carpet系列紅寶石鑽石項鍊（上）、耳環與戒指套組，96,680,000元。





▲蕭邦動物系列孔雀耳環（左）7,530,000元，鑲嵌棕鑽的貓頭鷹戒指5,650,000元。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）近期也推出可愛動物作品，以品牌豢養的寵貓Wladimir為靈感並命名，設計立體造型的貓咪珠寶，鑲鑽的浮雕皮毛栩栩如生，還備受寵愛戴上寶石項鍊，款式包括日常好搭配的項鍊與戒指，另有雙排珍珠垂墜Wladimir貓吊墜與坦桑石珠子串石英珠子長鍊等2款奢華作品。

▲Boucheron Wladimir貓咪造型珍珠項鍊，5,800,000元。（圖／Boucheron提供）

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