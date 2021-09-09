PTT激推6款「粉撲海綿」省粉底又超耐用　還有BB美妝蛋平價替代

文／美人圈

工欲善其事必先利其器，選對上妝工作可以讓妝感輕鬆升級！可是市面上充滿各式各樣的粉撲與海綿，究竟哪款才是cp值最高、省粉底又耐洗耐用的上妝工具呢？以下編輯為大家帶來6款PTT、Dcard網友熱議的平價「粉撲／海綿」介紹，一起看看吧！

粉撲／海綿推薦1：點胭脂 鳥語集系列

MIT品牌點胭脂，今夏新登場台灣原生系列「鳥語集」美妝蛋！三款美妝蛋以台灣特有鳥類命名，「黃山雀、台北紅鶴」兩顆都同時具備高遮瑕力的植絨面，與適合拋光底妝的無植絨面，方便女孩針對不同上妝部位做出對應選擇。

▲（黃）黃山雀－完美遮瑕植絨美妝蛋，（紅）台北紅鶴－柔霧桃腮植絨美妝蛋。（圖／點胭脂）

乾濕兩用的「蘭嶼角鴞」則是梯形四切面設計，無論是大面積快速上妝；或尖端處理細節，都能一顆搞定、快速又省力。

▲蘭嶼角鴞－四切面角型美妝蛋。（圖／點胭脂）

粉撲／海綿推薦2：J-lin 棉花糖超柔軟粉撲

這款粉撲在美妝版上爆紅，被網友稱為「美妝蛋＆氣墊粉撲」綜合體！特殊的海棉薄透密合設計，搭配空氣感結構，能有效減少粉撲的吃粉量，讓它擁有美妝蛋的服貼度，又兼顧氣墊粉撲的遮瑕力，搭配上棉花糖般的柔軟、蓬鬆綿密材質，認真越拍越上癮！

網友最推薦將它拿來上粉底膏＆粉餅，並稱讚：「耐用也好清潔，越洗越用越軟Q！它能在粉撲拍下去的第一下，就把粉底自然暈開，沒有留下粉痕和邊界，同時呈現出零粉感、光澤感相比他款更明顯的妝效。」

粉撲／海綿推薦3：ROSY ROSA 果凍感低敏粉撲五角形6入／包

這款粉撲不僅網友好評不斷，連PONY大神、許多專業化妝師都指名愛用！超柔軟的粉撲材質，泡水後變大約1.5倍且Q彈度大幅提升，扎實的果凍觸感不僅可以快速、均勻上妝，完成後的妝感也極致服貼、自然輕薄。

網友心得：「相見恨晚，甚至可以當BB蛋的平價替代！除了能拍出像是天生好膚質的細膩妝感，它更是超級不吸粉！省貴婦底妝的好夥伴。」

粉撲／海綿推薦4：JAJU 方形海綿 8入/包

同樣被稱讚可以當BB蛋平價替代的粉撲還有它，JAJU 方形海綿！正正方方的形狀，柔軟、每一面都好用，能仔細照顧到輪廓細節處，也可以大面積迅速拍印、完成底妝，且海綿還會越用越Q呢！

▲JAJU 方形海綿。（圖／JAJU）

youtuber湯推薦到不行，分享：「好洗淨，耐用度更是極致呀！清洗、重複使用直到第2個月，海綿才開始出現微破損，CP值超高～」小編覺得妝感偏輕透，但是超級細膩服貼，乾用可以更省粉底唷！

粉撲／海綿推薦5：Solone 3D立體粉撲 房型8入／包

Solone小房子粉撲採用高密度氣孔設計，不太會吸粉並能保留遮瑕度，乾擦很適合拿來上遮瑕產品；沾水後快速膨脹，觸感像是果凍般柔軟Q彈，捏起來還有一些彈勁呢！最棒的是，五角設計適合新手，大面積跟細節都好上妝外，這款粉撲好洗也乾得快，多次清洗也不容易變形。

▲Solone 3D立體粉撲。（圖／Solone）

粉撲／海綿推薦6：蘿蘿拉LOLOLA 軟噗噗

蘿蘿拉LOLOLA是中國美妝博主老蘿的自創品牌，而這款粉撲被網友推爆，甚至一上架就賣到大缺貨！身材也比一般扁平型狀的粉撲更肥厚，捏起來手感扎實、觸感Q彈。

▲蘿蘿拉LOLOLA 軟噗噗。（圖／微博＠蘿蘿拉LOLOLA）

乾粉撲適合搭配粉餅，能透過粉撲的細緻孔隙，展現優秀的抓粉力與釋粉力；沾水後面積約膨脹2倍，鬆軟材質推薦搭配偏稠或膏狀底妝，讓完妝速度激增，並呈現出清新自然的服貼妝感。

▲蘿蘿拉LOLOLA 軟噗噗。（圖／微博＠蘿蘿拉LOLOLA）

圓形粉撲難上細節？且慢！網友也推薦可以「剪開來」用，以1/4的形狀拿來拍鼻翼、痘印、眼下等細節處超剛好！還能強化局部遮瑕力，皮膚也不會有被拉扯、拍壓的感覺。

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