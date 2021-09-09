fb ig video ETtoday search mobile

PTT激推6款「粉撲海綿」省粉底又超耐用　還有BB美妝蛋平價替代

>

文／美人圈

工欲善其事必先利其器，選對上妝工作可以讓妝感輕鬆升級！可是市面上充滿各式各樣的粉撲與海綿，究竟哪款才是cp值最高、省粉底又耐洗耐用的上妝工具呢？以下編輯為大家帶來6款PTT、Dcard網友熱議的平價「粉撲／海綿」介紹，一起看看吧！

粉撲／海綿推薦1：點胭脂 鳥語集系列

MIT品牌點胭脂，今夏新登場台灣原生系列「鳥語集」美妝蛋！三款美妝蛋以台灣特有鳥類命名，「黃山雀、台北紅鶴」兩顆都同時具備高遮瑕力的植絨面，與適合拋光底妝的無植絨面，方便女孩針對不同上妝部位做出對應選擇。

▲上妝海綿。（圖／美人圈）

▲上妝海綿。（圖／美人圈）

▲（黃）黃山雀－完美遮瑕植絨美妝蛋，（紅）台北紅鶴－柔霧桃腮植絨美妝蛋。（圖／點胭脂）

乾濕兩用的「蘭嶼角鴞」則是梯形四切面設計，無論是大面積快速上妝；或尖端處理細節，都能一顆搞定、快速又省力。

▲上妝海綿。（圖／美人圈）

▲蘭嶼角鴞－四切面角型美妝蛋。（圖／點胭脂）

粉撲／海綿推薦2：J-lin 棉花糖超柔軟粉撲

這款粉撲在美妝版上爆紅，被網友稱為「美妝蛋＆氣墊粉撲」綜合體！特殊的海棉薄透密合設計，搭配空氣感結構，能有效減少粉撲的吃粉量，讓它擁有美妝蛋的服貼度，又兼顧氣墊粉撲的遮瑕力，搭配上棉花糖般的柔軟、蓬鬆綿密材質，認真越拍越上癮！

網友最推薦將它拿來上粉底膏＆粉餅，並稱讚：「耐用也好清潔，越洗越用越軟Q！它能在粉撲拍下去的第一下，就把粉底自然暈開，沒有留下粉痕和邊界，同時呈現出零粉感、光澤感相比他款更明顯的妝效。」

粉撲／海綿推薦3：ROSY ROSA 果凍感低敏粉撲五角形6入／包

這款粉撲不僅網友好評不斷，連PONY大神、許多專業化妝師都指名愛用！超柔軟的粉撲材質，泡水後變大約1.5倍且Q彈度大幅提升，扎實的果凍觸感不僅可以快速、均勻上妝，完成後的妝感也極致服貼、自然輕薄。

網友心得：「相見恨晚，甚至可以當BB蛋的平價替代！除了能拍出像是天生好膚質的細膩妝感，它更是超級不吸粉！省貴婦底妝的好夥伴。」

粉撲／海綿推薦4：JAJU 方形海綿 8入/包

同樣被稱讚可以當BB蛋平價替代的粉撲還有它，JAJU 方形海綿！正正方方的形狀，柔軟、每一面都好用，能仔細照顧到輪廓細節處，也可以大面積迅速拍印、完成底妝，且海綿還會越用越Q呢！

▲上妝海綿。（圖／美人圈）

▲JAJU 方形海綿。（圖／JAJU）

youtuber湯推薦到不行，分享：「好洗淨，耐用度更是極致呀！清洗、重複使用直到第2個月，海綿才開始出現微破損，CP值超高～」小編覺得妝感偏輕透，但是超級細膩服貼，乾用可以更省粉底唷！

粉撲／海綿推薦5：Solone 3D立體粉撲 房型8入／包

Solone小房子粉撲採用高密度氣孔設計，不太會吸粉並能保留遮瑕度，乾擦很適合拿來上遮瑕產品；沾水後快速膨脹，觸感像是果凍般柔軟Q彈，捏起來還有一些彈勁呢！最棒的是，五角設計適合新手，大面積跟細節都好上妝外，這款粉撲好洗也乾得快，多次清洗也不容易變形。

▲上妝海綿。（圖／美人圈）

▲Solone 3D立體粉撲。（圖／Solone）

粉撲／海綿推薦6：蘿蘿拉LOLOLA 軟噗噗

蘿蘿拉LOLOLA是中國美妝博主老蘿的自創品牌，而這款粉撲被網友推爆，甚至一上架就賣到大缺貨！身材也比一般扁平型狀的粉撲更肥厚，捏起來手感扎實、觸感Q彈。

▲上妝海綿。（圖／美人圈）

▲蘿蘿拉LOLOLA 軟噗噗。（圖／微博＠蘿蘿拉LOLOLA）

乾粉撲適合搭配粉餅，能透過粉撲的細緻孔隙，展現優秀的抓粉力與釋粉力；沾水後面積約膨脹2倍，鬆軟材質推薦搭配偏稠或膏狀底妝，讓完妝速度激增，並呈現出清新自然的服貼妝感。

▲上妝海綿。（圖／美人圈）

▲蘿蘿拉LOLOLA 軟噗噗。（圖／微博＠蘿蘿拉LOLOLA）

圓形粉撲難上細節？且慢！網友也推薦可以「剪開來」用，以1/4的形狀拿來拍鼻翼、痘印、眼下等細節處超剛好！還能強化局部遮瑕力，皮膚也不會有被拉扯、拍壓的感覺。

【延伸閱讀】

Dcard熱議美妝蛋評比推薦！MIT美妝蛋不輸BB蛋、省粉底又服貼，康是美這款能救雷粉底！

PTT粉底刷推薦！零粉痕、省粉底、刷出輕薄無瑕妝，三角粉底刷、植村秀55刷新手必備！

化妝師透亮底妝4技巧！粗毛孔、斑駁白芝麻皆改善，暗沉粉底變修容、雷粉底也有神妝效

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

粉撲, 海綿, 美妝蛋, 上妝, 化妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

康是美首推agnès b加價購千元有找、屈臣氏祭出專櫃保養4折起

康是美首推agnès b加價購千元有找、屈臣氏祭出專櫃保養4折起

怕老必學！日本抗老專家教「凍齡飲食」5招：每天吃魚

怕老必學！日本抗老專家教「凍齡飲食」5招：每天吃魚

痘痘長不停？皮膚科醫師曝「減少痘痘復發」3大關鍵

痘痘長不停？皮膚科醫師曝「減少痘痘復發」3大關鍵

泛紅乾癢有解！網推「頭皮舒緩」神器，保濕水噴起來 2021週年慶必買「加大版」保養神品！巨型小棕瓶63折、Darphin小粉紅精華 ZARA推出「千元珠寶」？全新925純銀系列鑲嵌「偽鑽石」奢華感炸裂 《蠟筆小新》小白後背包跟本尊一樣Q　無辜臉讓人要融化了 UNIQLO「U系列」新品必敗清單搶先看！短版風衣、冷淡風襯衫太好看 Lulu背百元「金獅牌茄芷袋」網友狂讚　號稱「台灣LV」意外超時髦 不二坊蛋黃酥被訂爆！8間「中秋月餅」大熱門　冠軍麵包店開賣就完售

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面