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油痘肌「底妝」最難上！粉底顏色、遮瑕技巧是關鍵　學會就能超光滑

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文／美人圈

油痘肌需要特別注意底妝，從妝前保養開始就是重點，化妝師解密油痘肌底妝技巧，妝前清爽補水，粉底、遮瑕這樣上妝更加服貼、修飾痘痘，後續定妝更是關鍵，一起看看油痘肌夏日底妝技巧，底妝不僅乾淨自然，還修飾痘痘、痘疤，腫痘也遮的無瑕疵！

油痘肌底妝步驟1：妝前保養清爽為主

針對油痘肌的妝前保養，可以用專用的精華及保濕霜來加強肌膚補水，不僅可以補水保濕、清爽的質地也不會造成負擔，另外油痘肌保養通常會含有一些像是積雪草、茶樹之類的成分，也可以幫助鎮靜、舒緩痘痘泛紅及易出油的肌膚問題。

▲油痘肌遮瑕。（圖／美人圈）

▲妝前保養可以用專用的精華及保濕霜來補水。（圖／IG@dr.g_official）

油痘肌底妝步驟2：粉底遮瑕適中、快速拍開

油痘肌底妝中最重要的就是粉底後的遮瑕，所以在粉底選擇上記住高遮瑕不是就萬能，建議選擇遮瑕度適中、且不是太輕薄的質地，太輕薄的質地上臉後因為痘痘的關係、容易顯得不服貼，選擇貼膚的質地才可以牢牢的服貼在臉上。

▲油痘肌遮瑕。（圖／美人圈）

▲粉底建議選擇遮瑕度適中、且不是太輕薄的質地。（圖／IG@maxfactorkorea）

另外油痘肌上妝方法，化妝師建議使用沾濕的美妝蛋或海綿、上臉後均勻快速的拍開，這步驟底妝重點在於服貼，所以粉底以少量多次的方式、上臉後快速拍開，讓妝感更加清透貼膚。

▲油痘肌遮瑕。（圖／美人圈）

▲用沾濕的美妝蛋或海綿、上臉後均勻快速的拍開。（圖／IG@maxfactorkorea）

油痘肌底妝步驟3：點戳遮瑕、暈染更自然

一般要遮痘痘或是痘印的遮瑕膏，建議選擇膏狀、比膚色深一點或是剛好符合膚色的遮瑕膏，透過明暗變化修飾突起的腫痘，再詳細一點的說，也可以選擇痘痘肌專用的遮瑕，成分會更加不刺激，而如果是擠破的痘痘有開放性傷口的話，則不建議直接接觸到化妝品，可以先用痘痘貼或是人工皮將傷口貼起來。

▲油痘肌遮瑕。（圖／美人圈）

▲遮痘痘遮瑕膏，建議選擇膏狀、比膚色深一點或是剛好符合膚色。（圖／IG@luna_cosmetic_kr）

遮瑕技巧上，化妝師推薦以眼影暈染刷沾取適量遮瑕，注意不要直接推開，而是對著痘痘中心「點戳」後、再慢慢向外暈染開，以點戳的手法其實可以將痘痘遮瑕的很好。

▲油痘肌遮瑕。（圖／美人圈）

▲以眼影暈染刷沾取適量遮瑕，以點戳手法蓋住。（圖／IG@kumo_official）

油痘肌底妝步驟4：痘痘局部定妝，定妝噴霧更保濕

油痘肌定妝很重要，不僅可以延緩出油，也可以讓痘痘遮瑕更加持久不脫妝，建議遮瑕完後，立刻針對痘痘遮瑕部位以小型的蜜粉刷沾取蜜粉，局部輕拍定妝。

▲油痘肌遮瑕。（圖／美人圈）

▲針對痘痘遮瑕部位以小型的蜜粉刷沾取蜜粉，局部輕拍定妝。（圖／IG@realtechniqueskorea）

另外在全臉易出油部位，再用粉撲按壓、加強定妝，如果覺得底妝太乾燥的話，也可以在完妝後全臉噴一層定妝噴霧，妝容不僅服貼透亮、同時痘痘等瑕疵也被遮瑕。

▲油痘肌遮瑕。（圖／美人圈）

▲完妝後全臉噴一層定妝噴霧效果更好。（圖／IG@berrisom_official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

油痘肌, 痘痘, 底妝, 遮瑕, 修飾, 粉底

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