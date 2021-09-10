網票選最好用「睫毛夾」TOP 8！無印良品、泰國平價美妝自然捲翹一整天

文／美人圈

對於追求精緻眼妝的女孩來說，「睫毛夾」絕對是眼妝的必備品！挑錯糟糕的睫毛夾，除了可能夾出悲劇的「直角睫毛」，更可能導致睫毛斷裂，但一款好用的睫毛夾，卻能讓睫毛自然捲翹一整天。今天小編要來分享2021網友們評比票選最好用睫毛夾TOP8，快來看看你愛的睫毛夾有沒有上榜吧！

▲「睫毛夾」是眼妝的必備品。（圖／IG@rmktaiwan、RMK）

睫毛夾怎麼挑？

挑選睫毛夾前，先來看看「適合自己的睫毛夾怎麼挑」？必須要考慮到眼睛長度、弧度、膠墊軟硬度等，先量出「眼睛的數值」才能找到最適合自己的睫毛夾，另外，睫毛總往下垂、且毛質較硬的人，建議「膠墊要偏硬」才能夾翹；反之，睫毛較細軟且向上長的人，軟Q的膠墊會更適合你！

步驟一：量出眼睛寬度

將尺對準眼頭與眼尾，就能量出自己的眼睛寬度！再根據這個數值挑選出與自己睫毛較合的睫毛夾。

▲量出眼睛寬度。（圖／1boon.kakao.com/share/eyelashcurler）

步驟二：測量「眼球弧度」

接著剪一段與眼睛寬度等長的紙條，將之按壓在眼球上，就能得到眼球的弧度！而眼球較凸的人，適合弧度大的睫毛夾；反之則適合弧度小的！

▲測量「眼球弧度」。（圖／1boon.kakao.com/share/eyelashcurler）

步驟三：換算成同單位

將剛剛得出的眼球弧度立著貼在紙上，會得出弧度的公分數（下圖右紅線處）可拿手邊現有的睫毛夾，依序在白紙上印出痕跡（下圖左示範）與你弧度公分數越接近的數值，該睫毛夾就越適合你～

▲換算成同單位。（圖／1boon.kakao.com/share/eyelashcurler）

2021睫毛夾推薦：SHISEIDO資生堂 睫毛夾

資生堂這款「睫毛夾」標榜符合東方人眼型弧度設計，軟Q膠條一夾就翹，捲翹度也能維持超久，許多網友表示用完就回不去、根本是此生最愛。

▲SHISEIDO資生堂 睫毛夾。（圖／IG@shiseido、資生堂）

雖然也有網友表示這款睫毛夾夾起來「有鬆鬆的感覺」，但如果你跟小編一樣是眼睛很凸的人，應該會喜歡資生堂的睫毛夾，因為這款弧度上比較適合圓眼的人，此外這支膠墊的角度很圓滑，新手也不怕夾成直角睫毛！

適合眼型：雙眼皮／細長眼

2021睫毛夾推薦：Solone 專業訂製睫毛夾

Solone的睫毛夾膠條軟硬適中、能有效保護睫毛不受傷，握柄設計好施力，而且現在很多通路都在特價，只要$99就可以買到囉，絕對是小資族首選！

▲Solone 專業訂製睫毛夾。（圖／IG@solone_taiwan、Solone）

適合眼型：雙眼皮／細長眼

2021睫毛夾推薦：Excel 持久捲翹彈力睫毛夾

網路上超多人推薦這支Excel的持久捲翹彈力睫毛夾，日本女生幾乎人手一支！搭配39mm超廣角，不用擔心最難夾的眼頭及眼尾，還有手感極佳的特殊彈簧裝置設計，加上超彈力矽膠墊，不怕夾痛肉或是弄斷睫毛。

▲Excel 持久捲翹彈力睫毛夾。（圖／Excel Make Taiwan）

適合眼型：單眼皮、雙眼皮／細長眼

2021睫毛夾推薦：ETUDE HOUSE 睫對出色 極限萌翹睫毛夾

小編的朋友超級推薦小編買這款，使用過後覺得持久度還不錯，而且非常輕盈、手感佳！唯一的缺點是小編的眼睛是屬於大圓眼，眼頭及眼尾的部分就比較夾不到(容易夾到肉)，現在加購價也只要$99呦。

▲ETUDE HOUSE 睫對出色 極限萌翹睫毛夾。（圖／ETUDE Taiwan）

適合眼型：單、雙眼皮／細長眼

2021睫毛夾推薦：KOJI 皇冠超廣角睫毛夾

皇冠型的夾口上方設計有別於同牌他款，除了造型可愛外，使用上貼合度非常高、能輕鬆將上眼皮撐起，直達睫毛根部綻放扇形美睫！網友們使用過說這款有支撐點、非常好施力呢~

▲KOJI 皇冠超廣角睫毛夾。（圖／美人圈、KOJI）

適合眼型：雙眼皮／大圓眼、細長眼

2021睫毛夾推薦：RMK睫毛夾

RMK的睫毛夾被譽為「單、雙眼皮皆順手，捲翹優先的首選」，有網友說夾起來像是在按摩的感覺，長度、彎度都很適合圓弧形的眼睛，建議可以直接去專櫃請櫃姊幫忙試夾看看，比較不用怕買來發現不適合眼型呦！

▲RMK睫毛夾。（圖／RMK）

適合眼型：單、雙眼皮／大圓眼、細長眼

2021睫毛夾推薦：MUJI無印良品 攜帶睫毛夾

人人必推的MUJI無印良品，價格親民好上手，除了攜帶方便外，各種眼型都非常合適，能讓你捲翹一整天！滑移式設計，加上扳手押下可依慣用方式、角度將睫毛夾翹，底部還收納著替換用的膠墊，方便弄髒時更換。不少網友專程跑到日本買結果仍然缺貨，可見這款真的非常生火呀！

▲MUJI無印良品 攜帶睫毛夾。（圖／MUJI無印良品、美人圈）

適合眼型：單、雙眼皮／大圓眼、細長眼

2021睫毛夾推薦：Beauty cottage睫毛夾

第一名就是從去年開始就非常燒的Beauty cottage超廣角捲翹睫毛夾啦！除了夾到不會痛之外，還能從早上捲翹到晚上都沒問題！無論是Dcard還是網路上都非常多女孩們說：「此生必推、完勝所有睫毛夾品牌、第一次體會到被睫毛夾完美包覆的感覺、連眼頭的小睫毛都顧得到」等，加上價格也非常親民，完全可以放心入手！

▲Beauty cottage睫毛夾。（圖／momo）

適合眼型：單、雙眼皮／大圓眼、細長眼

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