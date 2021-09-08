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ZARA推出「千元珠寶」？全新925純銀系列鑲嵌「偽鑽石」奢華感炸裂

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記者王則絲／台北報導

西班牙快時尚品牌ZARA除了各式服裝之外，在飾品方面也表現出色，像是先前推出的一系列「字母」造型飾品，簡直是紅透半邊天，老是在缺貨。而ZARA於近日宣布推出全新「925純銀鋯石飾品」系列，運用了大量的鋯石鑲嵌設計，宛如鑽石般散發奢華光澤，且大熱字母單品也沒少！系列售價1,190元起，等於是以千元價格就能買到「偽鑽石」珠寶首飾，高級感爆棚，逼人剁手。

▲ZARA推出925純銀鋯石飾品系列 。（圖／品牌提供）

▲ZARA推出「925純銀鋯石飾品系列」。（圖／品牌提供，以下同）

ZARA一向能掌握全球流行趨勢，在飾品方面推陳出新速度也很快，但有時若不想跟風一時，還是會選擇經典耐看、耐用保值的款式，而現在ZARA也兼顧到這部分，推出高級質感的「925純銀鋯石飾品系列」，以925純銀為主體鍍金打造，運用大量的鋯石鑲嵌加入多樣設計，帶來項鍊、手環、耳環等單品，售價1,190元至2,490元不等。

▲ZARA推出925純銀鋯石飾品系列 。（圖／品牌提供）

▲鋯石的外型與閃耀程度堪比鑽石。

鋯石是一種矽酸鹽礦物，為提煉金屬鋯的主要礦石，外形酷似鑽石，因此常被人稱為「最像鑽石的寶石」。這次ZARA的新飾品系列，包括了一款旋轉紋手鐲，大顆的橢圓鋯石鑲嵌在兩端，看起來奢華感十足；迷你鋯石項鍊採細項鍊設計，顯得優雅品味；當然了，最夯的「字母」設計絕不能少，字母上鑲嵌一顆顆鋯石，Bling Bling超閃耀。

▲ZARA推出925純銀鋯石飾品系列 。（圖／品牌提供）

▲ZARA推出925純銀鋯石飾品系列 。（圖／品牌提供）

▲系列帶來項鍊、手環、耳環等單品，售價1,190元至2,490元不等。

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關鍵字：

ZARA, 飾品, 純銀, 鋯石, 寶石, 鑽石, 偽鑽石, 字母項鍊, 字母

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