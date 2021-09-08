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怕老必學！日本抗老專家教「凍齡飲食」5招：每天吃魚

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▲▼日本抗老專家教「凍齡飲食」5招 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲良好的飲食習慣能幫助延緩身體、肌膚老化。

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@thanks_kim

不管是想擁有年輕亮麗的好肌膚，或保有健康身體多享受生活，大家都希望自己老得慢一點，但衰老速度不僅會受到遺傳基因影響，後天的生活飲食習慣也是一大關鍵。日本「抗老化醫療領域」先驅、醫學博士滿尾正，就曾出書教大家如何從日常生活做好抗老，其中就包含飲食，快把以下5大凍齡飲食秘訣學起來，幫助抑制老化。

▲▼日本抗老專家教「凍齡飲食」5招 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

1.盡量少吃油炸或燒烤食物

少吃烹調溫度過高的食物，像是油炸類或燒烤食物，其含有大量AGEs（糖化終產物），會加速人體老化、使得身體慢性發炎，且燒焦物質會一直人體抵抗癌細胞的能力，更有研究在失智症患者腦中發現大量AGEs。

2.補充年輕營養素

每天適當補充鐵質、維生素D和維生素B群等3種能幫助維持年輕的營養素。鐵是細胞能量的關鍵，是產生ATP（三磷酸腺苷）不可或缺的礦物質；維生素D可強健骨骼，提高免疫力，預防抑鬱、激勵衰退；而維生素B群是「幫助消化的輔酶」，幫助分解代謝糖分、脂肪、蛋白質，且能使人不易疲倦，維持肌膚和腦部的健康。

▲▼日本抗老專家教「凍齡飲食」5招 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

3.每天吃魚

盡量每天吃魚，魚油富含的EPA能幫助血管順暢、血液清澈，防止血栓形成，而DHA則能抵達腦部，確保神經運作順利，對大腦的營養與眼睛健康有益，且魚油還能減緩過敏症狀、抗發炎，也可幫助改善及提升肌膚健康。

▲▼日本抗老專家教「凍齡飲食」5招 。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

4.每天攝取發酵食物

人體腸道佈滿神經元，被稱為第二個大腦，腸道保健不僅與健康有關，還會影響到情緒、精神狀態，甚至是肌膚健康和氣色好壞。像是優酪乳、優格和納豆、味噌、泡菜等發酵食物能促進腸道蠕動、幫助消化，並維持腸道健康，增強身體免疫力，進而減少肌膚、身體發炎症狀。

5.少吃白色主食
限制白米飯、麵條、麵包等白色主食的攝取，主要是限制糖分的攝入，控制血糖波動幅度，以減少會加速老化的荷爾蒙胰島素的分泌量，並預防糖尿病，且主食糖分攝取過量會大量消耗維生素B1，讓人感覺全身倦怠。

可以糙米、燕麥、藜麥等低GI澱粉取代白米飯、麵條，其含有較為豐富的維生素、礦物質和膳食纖維，對肌膚有益，能幫助抗老化，對控制體重也有益。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 飲食, 飲食習慣, 食物, 專家, 醫生

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