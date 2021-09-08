泛紅乾癢有解！網推「頭皮舒緩」神器，保濕水噴起來

▲頭皮癢其實是因為頭皮乾濕不平衡。（圖／Unsplash、品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

即將進入秋季，由於溫度與濕度改變，造成天氣狀態很不穩定，頭皮也較易敏感。合佗中醫診所施昀廷中醫師提到，「秋主燥金，燥氣襲人，易耗津液」，在夏秋換季之際，濕熱與乾燥的快速轉換之下，皮膚便開始抗議了。濕重易起紅疹而癢，乾重則會讓汗腺和皮脂腺的分泌下降，引起頭皮乾癢或頭皮屑增多的狀況，因此「乾濕平衡」便是換季頭皮養護的重要觀念。

醫師表示，在頭皮敏感不適時，要避免吃進過多易上火傷陰的食物，如麻辣鍋、餅乾等，連中秋節必備的月餅也要小心攝取！建議多喝水，並攝取如黑木耳、水梨等含水量高的食物。另外也可搭配中藥養生，像是白蔘、麥門冬、何首烏等中藥材，幫助滋陰補氣。

▲呂 滋養韌髮頭皮清爽保濕水，145ml，799元。

輕噴於悶熱油膩的頭皮之上，使用指尖輕輕按摩幫助吸收，便能幫助頭皮補水與控油，達到解熱鎮定的舒緩效果，恢復頭皮的清涼乾爽。即使在睡前使用也輕盈不厚重，能幫助維持隔天頭皮的清爽無負擔。

▲ Goldwell Dualsenses 輕感 舒敏能量菁華，150ml，900元。

蘊含微分子秒速超導科技與萊姆樹花萃取精華，即刻舒緩、補充水分及平衡頭皮狀態。減少敏感現象，協助頭皮天然屏障生成。

▲AVEDA 頭皮淨瑕沁涼平衡膜，150ml，1,350元。

沁涼薄荷成分，讓累積在頭皮的熱氣瞬間蒸發，透過海藻、專利乳桿菌成分舒緩頭皮泛紅敏感等不適困擾，維持油水平衡分泌，還添加了椰子油、乳油木果油為頭皮輕盈保濕，讓秀髮自帶光澤。

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