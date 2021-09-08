fb ig video ETtoday search mobile

泛紅乾癢有解！網推「頭皮舒緩」神器，保濕水噴起來

>

▲▼換季頭皮養護。（圖／Unsplash）

▲頭皮癢其實是因為頭皮乾濕不平衡。（圖／Unsplash、品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

即將進入秋季，由於溫度與濕度改變，造成天氣狀態很不穩定，頭皮也較易敏感。合佗中醫診所施昀廷中醫師提到，「秋主燥金，燥氣襲人，易耗津液」，在夏秋換季之際，濕熱與乾燥的快速轉換之下，皮膚便開始抗議了。濕重易起紅疹而癢，乾重則會讓汗腺和皮脂腺的分泌下降，引起頭皮乾癢或頭皮屑增多的狀況，因此「乾濕平衡」便是換季頭皮養護的重要觀念。

▲▼換季頭皮養護。（圖／品牌提供）

醫師表示，在頭皮敏感不適時，要避免吃進過多易上火傷陰的食物，如麻辣鍋、餅乾等，連中秋節必備的月餅也要小心攝取！建議多喝水，並攝取如黑木耳、水梨等含水量高的食物。另外也可搭配中藥養生，像是白蔘、麥門冬、何首烏等中藥材，幫助滋陰補氣。

▲▼換季頭皮養護。（圖／品牌提供）

▲呂 滋養韌髮頭皮清爽保濕水，145ml，799元。

輕噴於悶熱油膩的頭皮之上，使用指尖輕輕按摩幫助吸收，便能幫助頭皮補水與控油，達到解熱鎮定的舒緩效果，恢復頭皮的清涼乾爽。即使在睡前使用也輕盈不厚重，能幫助維持隔天頭皮的清爽無負擔。

▲▼換季頭皮養護。（圖／品牌提供）

▲ Goldwell Dualsenses 輕感 舒敏能量菁華，150ml，900元。

蘊含微分子秒速超導科技與萊姆樹花萃取精華，即刻舒緩、補充水分及平衡頭皮狀態。減少敏感現象，協助頭皮天然屏障生成。

▲▼換季頭皮養護。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 頭皮淨瑕沁涼平衡膜，150ml，1,350元。

沁涼薄荷成分，讓累積在頭皮的熱氣瞬間蒸發，透過海藻、專利乳桿菌成分舒緩頭皮泛紅敏感等不適困擾，維持油水平衡分泌，還添加了椰子油、乳油木果油為頭皮輕盈保濕，讓秀髮自帶光澤。

►修護超有感！「輕乳霜新作」盤點，夏轉秋必備

►毛小孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

關鍵字：

頭皮養護, 頭皮癢, 換季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

怕老必學！日本抗老專家教「凍齡飲食」5招：每天吃魚

怕老必學！日本抗老專家教「凍齡飲食」5招：每天吃魚

ZARA推出「千元珠寶」？全新925純銀系列鑲嵌「偽鑽石」奢華感炸裂

ZARA推出「千元珠寶」？全新925純銀系列鑲嵌「偽鑽石」奢華感炸裂

不二坊蛋黃酥被訂爆！8間「中秋月餅」大熱門　冠軍麵包店開賣就完售

不二坊蛋黃酥被訂爆！8間「中秋月餅」大熱門　冠軍麵包店開賣就完售

泛紅乾癢有解！網推「頭皮舒緩」神器，保濕水噴起來 Lulu背百元「金獅牌茄芷袋」網友狂讚　號稱「台灣LV」意外超時髦 凱特王妃曝「最愛低卡零食」是它！燃脂助消化、連6歲女兒也愛吃 UNIQLO「U系列」新品必敗清單搶先看！短版風衣、冷淡風襯衫太好看 日本公布「拉麵最多餘配菜」排名！冠軍跌破眼鏡、玉米才第四 網狂點頭「惹不起吵架王」星座Top 3 ！天蠍被點名、冠軍有仇必報 肯德基破天荒推「鹹蛋黃流心酥」！　咬下爆漿超罪惡停不下來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面