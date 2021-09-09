痘痘長不停？皮膚科醫師曝「減少痘痘復發」3大關鍵

▲良好的生活習慣能幫助降低痘痘復發機率。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、＠aoihamada）
記者張毓容／台北報導
不少人都有長痘的困擾，但更令人煩惱的是，好不容易消了的痘痘，沒多久就又復發了！皮膚科醫師指出，痘痘是慢性皮膚病的一種，很容易復發，除了持續治療外，日常習慣也很重要。想遠離「春風吹又生」的痘痘，快把以下3件事記好，照著做就能大幅度減少痘痘復發的機率。
＃控油
皮脂分泌過多會導致痤瘡丙酸桿菌大量繁殖，導致炎症，還會使得毛囊開口角化異常，堵塞毛孔，所以控油對於改善痘痘來說也很重要。
首先要正確的洗臉，每天洗臉次數最好別超過2次，並選擇溫和的潔面產品，如果當天有運動出汗可以多洗一次。在洗臉後也要及時塗抹保濕霜，如果長期使用控油潔面產品但忽略保濕，很有可能導致面部皮炎。
除了洗臉，容易出油的人可適度使用添加控油成分的功效性護膚品，常見的控油成分像是金縷梅、水楊酸、菸鹼醯胺、木瓜萃取、視黃醛、視黃醇等。而出油嚴重的人可在皮膚科醫師的指導建議下，搭配使用維A酸等口服藥。
▲。（圖／翻攝IG@goodal_official）
＃疏通毛孔
毛囊開口角化異常而堵塞毛孔是長痘的重要原因，所以及時疏通毛孔很重要。但要注意的是，單純的洗臉或物理磨砂去角質都不能幫助疏通毛孔，過度操作反而可能導致肌膚受傷、發炎。
疏通毛孔建議使用酸類進行化學剝脫，比如可以在家使用低濃度果酸、水楊酸、壬二酸等酸類保養品，或是到皮膚科進行刷酸煥膚。另外，如果有需要，可在醫生的指導下使用維A酸類外用藥膏。
＃養成良好生活習慣
不僅清潔、保養會影響痘痘狀況，生活作息、飲食習慣、精神狀態等也都會影響痘痘的生成和復原。
1.規律作息不熬夜
熬夜是目前研究中已經確定的致痘因素，所以不熬夜、維持充足睡眠對治療痘痘來說也很重要。
2.保持良好的心情
長期累積負面情緒、壓力會影響體內荷爾蒙的變化，進而導致痘痘情況惡化，如果再加上熬夜，還可能會有爆痘狀況。
3.注意飲食
有些食物容易致痘、引起痘痘惡化，包含乳製品、高糖食物、高油脂食物等，容易冒的人盡量少吃，尤其長痘期間最好避免。
4.正確保養習慣
每天做好最基本的清潔、保濕、防曬，並選擇適合自己膚質的護膚、化妝品，對於維持皮膚健康也很有幫助。
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