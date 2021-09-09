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天氣熱要注意！皮膚科醫師：酒糟肌膚應堅守「4不原則」

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▲▼醫師：酒糟性肌膚應堅守4不原則 。（圖／Pexels）

▲酒糟性肌膚除了接受專業治療，生活習慣也很重要。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一變熱，不少酒糟性皮膚炎就發作，酒糟是因為臉部肌膚血管過度擴張，導致紅腫發炎，發作時會感到刺痛不已，還會冒出一些紅色的小丘疹或膿包，皮膚科陳姿秀醫師表示，當肌膚有泛紅與丘疹困擾時，可能是蠕形蟎蟲數量驟增所致，除了進行專業的酒糟治療之外，生活習慣也要堅守四不原則，才能穩定肌膚。

酒糟主要是因為血管受損發炎所造成的病變，常發生在鼻頭、兩頰、下顎的部位。症狀可簡單分為三個階段，從一開始的臉頰潮紅、血管敏感，進展到血管擴張、出現類似青春痘的丘疹，最後因為長期發炎造成皮膚纖維化。

▲▼醫師：酒糟性肌膚應堅守4不原則 。（圖／Pexels）

陳醫師說明：「多數人可能不知道，當肌膚有泛紅並長出丘疹與膿胞時，就有可能是蠕形蟎蟲數量驟增，引起免疫反應，使皮膚受損、酒糟惡化。而治療酒糟肌膚重要的是抑制蠕形蟎蟲在臉上生存，將蠕形蟎蟲的數量降低，建議民眾可以選擇有提供自費檢測蠕形蟎蟲的皮膚科診所，透過高科技檢測皮膚蠕形蟎蟲的生長狀況，再進行治療。」

▲▼醫師：酒糟性肌膚應堅守4不原則 。（圖／Pexels）

由於酒糟性皮膚炎是慢性、反覆性的皮膚疾病，除了專業的用藥治療之外，適當的飲食生活習慣及最溫和的保養程序才能使肌膚獲得改善。陳醫師建議：「飲食上應清淡，減少攝取菸、酒、辛辣、油炸類等刺激性食物；日常生活則是避免去高溫環境，並選擇使用酒糟專用、敏感性膚質專用的保養品；最後是養成良好生活習慣，提升免疫力，就能穩定地控制酒糟肌。

陳醫師最後提醒民眾勿因為臉上出現泛紅、痘痘就自行至藥房購買藥物治療，尤其外用藥可能因含強效類固醇使酒糟更加惡化。

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關鍵字：

酒糟性肌膚, 醫師, 生活習慣

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