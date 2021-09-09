康是美首推agnès b加價購千元有找、屈臣氏祭出專櫃保養4折起

▲康是美首度推出agnès b.設計商品，預計掀起搶購熱潮。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

不讓百貨周年慶搶鋒頭，康是美首次推出法國agnès b.設計商品，從皮革證件夾、摺疊購物袋、自動折傘通通有，加購價千元有找，而屈臣氏則是前哨戰開跑，搶推多款經典及獨家保養商品，線上線下同步下殺4折起。

▲SPORT b. 恐龍條紋摺疊購物袋，加購價699元。

agnès b.粉絲尖叫吧！康是美首度破天荒和法國的agnès b.合作，推出超狂加價購，包含agnès b. 經典love及SPORT b.閃電小恐龍兩大系列，從桌曆、筆記本、皮革證件夾、手提隨行杯到摺疊購物袋、自動折傘、餐盤組…等，共9款精品級限量加購品，加購價竟然千元有找。

▲SPORT b. 恐龍閃電皮革證件夾，加購價799元。

自9／10至10／26止，將在康是美門市以及eShop網購同步上市，不同於其他通路集點模式，康是美消費金額滿388元即可加購(單筆發票上限6件)，為簡約的日常加點時尚感。

▲屈臣氏週年慶提前開跑。

屈臣氏也提前展開專櫃週年慶，為想提前補貨美妝保養品的消費者推出多重好康，即日起至10／17期間，都可用超優惠的價格入手多款明星保養熱賣商品。

▲KOSE 雪肌精淨透潔顏組，價值 1,432元，優惠價 1,000元（約7折）；屈臣氏寵i會員價900元（約63折）。



屈臣氏更有專業的美容顧問，為你解決肌膚的疑難雜症，並提供合適的商品建議。此外，屈臣氏網路商店也獨家販售眾多經典專櫃商品4折起，如果還是想宅家抗疫不出門，只要動動手指就能在家輕鬆收貨。

▲SHISEIDO ELIXIR水水美肌組，價值 3,032元，優惠價1,950元（約65折）；屈臣氏寵i會員價1,755元 （約58折）

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