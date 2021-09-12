「三色眼影」的暈染法則！畫對位置讓妝乾淨有層次　中間加深是關鍵

文／美人圈 圖／翻攝自CLIO、IG@kumo_official

眼影對不少新手來說都相當苦惱，不僅暈染、配色也是問題，化妝師傳授三色眼影暈染法則，只要透過打底色、中間加深色及珠光提亮色三款眼影色調，搭配不同暈染疊加技巧、三色就可以完成精緻有層次的眼妝，眼影暈染乾淨不顯髒！

三色眼影暈染法則1：打底色

眼影第一步就是打底色調，以眼影盤中色彩最淡、飽和度最低的顏色為主，可以先凸顯眼周輪廓，淡淡的色調也可以讓後續眼影更加顯色，眼妝會更精緻乾淨，暈染層次更明顯。

打底色暈染技巧及範圍：

打底色暈染技巧，就是沿著雙眼皮摺線上妝，先以偏鬆散的眼影刷沾取淺色眼影，之後先在衛生紙或手臂上畫過、掃除多餘餘粉，沿著雙眼皮摺線畫上眼影，以「繞圈」的方式將眼影慢慢往整個眼窩方向帶，剩餘的眼影再帶到下眼影眼影後半段及眼頭。

三色眼影暈染法則2：中間加深色

接著就是中間加深色或是重點色，以眼影盤中第二深的顏色為主，這步驟是眼影最主要的層次表現來源，選擇的色調與打底色盡量是相同色系，眼妝會更乾淨，除了霧面之外、也可以有些許極細的珠光，全亮片的色調則比較不建議作為重點色。

中間加深色暈染技巧及範圍：

中間加深色的暈染，首先以較小的眼影刷沾取中間色調眼影，沿著睫毛根部以眼尾到眼頭的單一方向暈染、慢慢將眼影往上畫，注意整個範圍不要超過雙眼皮摺，些許餘粉一樣慢慢帶到下眼瞼眼尾後半段。

眼影暈染不明顯也沒關係，這時候可以再用一把乾淨的暈染刷將剛剛的深淺兩色邊界左右來回、過渡暈染，讓眼影層次感更加明顯。

三色眼影暈染法則3：提亮珠光色

最後就是提亮珠光色，很多新手怕顯腫泡、不太會用珠光色調，其實最後加上珠光色眼影，可以讓眼部的輪廓感更鮮明，也讓整個眼影明暗變化更有層次，只要注意範圍及珠光大小，其實不太會有腫泡的問題。

提亮珠光色暈染技巧及範圍：

珠光建議選擇較細緻、上眼服貼的款式，以手指或是海棉棒上妝，以「點塗」方式上妝、不要來回塗抹，上在上眼皮中央、也就是閉眼感受眼球最突出的部位，下眼瞼的臥蠶中央也可以上一點珠光色，凸顯眼中輪廓、讓眼妝更加細緻。

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