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GD「小雛菊球鞋」升級成「雕花小白鞋」　兩種穿法帥氣又可愛

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kiiiondo、@asaprocky

韓國巨星G-Dragon（權志龍）的個人品牌PEACEMINUSONE在2019年時與Nike聯名，推出的「小雛菊球鞋」引發搶購盛況，隔年推出新色同樣是一鞋難求。現在GD又將再度攜手Nike，推出全新的「小雛菊雕花鞋」，才在IG搶先曝光幾張照片，就已經讓粉絲議論紛紛，非常期待新鞋登場。

PEACEMINUSONE這次與Nike的聯名，不同於之前只是以經典鞋型Air Force 1為基底，而是設計出全新的GD專屬鞋型，並命名為「KIIIONDO 1」，名稱源自「跆拳道」的韓文，從曝光的照片可以看到整雙都是白色，鞋身增添了許多雕花細節，鞋舌部分被加大，翻出來上面分別有PEACEMINUSONE、Nike的LOGO，鞋子後方和底部還有招牌小雛菊圖案。

「KIIIONDO 1」雖然是球鞋，看起來卻類似雕花皮鞋，也有人覺得設計細節類似高爾夫球鞋，獨特造型馬上引發討論，有人大讚、也有人直呼看不懂。目前還未公布詳細發售資訊，但從IG@fakesickness曝光的上腳圖，可以發現這雙鞋能變換兩種穿法，平常綁鞋帶就是休閒的小白鞋，把大片鞋舌翻出來則有正式感。

另外，先前已經多次合作的PRADA與Adidas，也將推出最新一波聯名鞋款。從饒舌歌手A$AP Rocky曝光的照片中，可以看到這次選擇以Adidas的Forum Low鞋型為基底，整雙都是白色，鞋舌常見的三葉草標誌被PRADA的LOGO取代，還在鞋帶上加了可拆卸的PRADA的掛飾小包，整體設計把兩品牌的特色完美結合。

▲GD雛菊雕花鞋。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

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關鍵字：

gd, g-dragon, nike, PEACEMINUSONE, 聯名, 球鞋

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