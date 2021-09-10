星巴克「蜂蜜馬克杯」維尼最愛！奶茶色「小熊水桶包」 真的有夠Q

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.co.kr、IG@_ddujin_、@___her_majesty

秋天即將到來，韓國星巴克也配合季節推出了「秋季系列」，把秋天的小動物融入設計，做成許多可愛杯款，有小熊維尼常抱著的蜂蜜罐造型，也有兔子愛吃的胡蘿蔔造型，除了杯子還有萌度破表的「小熊水桶包」，每一款都太燒，看了直接選擇障礙發作，想全部收回家。

韓國星巴克「秋季系列」的杯款超級Q，其中一款「蜂蜜馬克杯」讓人聯想到小熊維尼常抱著的蜂蜜罐，杯子是純白色，手把上有隻立體小蜜蜂，杯緣部分做成流淌下來的蜂蜜，淺黃色澤看起來超誘人，頂端的杯蓋也是同色系。

另一款是「胡蘿蔔馬克杯」，整個杯子就是顆倒過來的胡蘿蔔，杯蓋、杯身全是橘色，杯底則設計成綠色的葉梗，杯蓋頂端趴了一隻軟萌的小白兔。

其他還有小熊和松鼠造型杯子，「小熊杯杯」做成站著的小熊造型，有立體耳朵、手、腳，仔細看會發現熊熊嘴邊沾了一圈蜂蜜，所以杯墊也配合蜂蜜主題設計。「松鼠杯杯」上面有隻立體松鼠鑽出樹洞，手把則做成樹枝形狀。

除了杯款，其他小物也值得入手。「小熊水桶包」整個萌度破表，包包本身是充滿秋天氛圍的奶茶色，提把是較深的焦糖棕，包包上有呆萌的熊熊五官，立體耳朵、鼻子、小手都好Q，背面還有圓圓尾巴。

還有一款「橡子筆筒」也很秋天，筆筒造型是一顆大大的橡子，旁邊有隻內含磁鐵小松鼠趴在果實上面，可以把燕尾夾等金屬小文具吸附在松鼠身上，就不怕搞丟了。

想收集更多秋天可愛小物，韓國大創也有配合季節推出「秋天動物系列」商品，以松鼠、倉鼠、兔子為主角，並融入橡子、胡蘿蔔等秋天元素，做成「玩偶造型室內拖鞋」，軟軟的穿起來很舒適，另外也有娃娃、抱枕，以及收納袋、文具、包包、漁夫帽等實用小物。

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