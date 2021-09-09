米色調正夯！秋冬髮色「燕麥奶」當紅，跟著染就沒錯

▲秋冬鎖定時髦米色調髮色，和服裝超百搭。（圖／翻攝自IG/nobuhair、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

秋冬燕麥奶髮色正夯，療癒人心的米色調在全球造型圈掀起流行風潮，萊雅專雅美髮更提出三大趨勢色，分別是可可燕麥奶、摩卡燕麥奶和杏仁燕麥奶，溫潤色澤中帶有法式絲光的高雅質感，豐富層次感更是造型的百搭選擇，為今年秋冬的穿搭再添吸睛焦點。

#可可燕麥奶

質感可可調結合燕麥奶色，利用手刷打造柔光色澤，為五官增添深邃立體層次，沉穩典雅的氣質，特別適合首次漂髮的妳。

#摩卡燕麥奶

知性摩卡色澤交織燕麥奶，浪漫唯美又帶有性感的氛圍，輕易打造歐美風格的混血感髮色。

#杏仁燕麥奶

米色調搭配質感的仙氣光澤，兼具高冷個性感，營造高級時尚的高雅風範，是今年秋冬最受矚目的指定髮色。

▲萊雅專業 絲漾博吸金喚彩系列。

萊雅專業美髮發現，很多人染後顏色不如預期，都是因為頭髮中有金屬粒子的存在。原來我們每天用來清潔的水源中都含有金屬粒子，長期滲透並累積於髮芯中，容易影響染髮後的成果與髮質。萊雅專業為此研發全球獨創吸金科技，內含關鍵成分甘胺酸，能幫助去除秀髮中的金屬粒子，打造零失誤理想髮色。

▲AVEDA 染後冷萃系列。

AVEDA也為染後秀髮推出冷萃淨色露、冷萃持色乳，濃郁的深紫色質地能提供高達八倍的淨色效果，有效抑制有如生鏽氧化一般的橘黃色調，延續冷色調髮色該有的乾淨透亮並維持自然光采，為逐漸褪色的髮絲再次注入生命力，更能依據停留時間長短，享受天天變化髮色的新鮮感。

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