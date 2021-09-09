GUCCI錶上蜜蜂會「跳舞」超驚奇　靠古老技術打造「顫動項鍊」

記者王則絲／台北報導

GUCCI於今年適逢創立第100週年，創意總監Alessandro Michele繼2019年後，迎來第二個高級珠寶腕錶系列，並首次來台展出，以「歡愉花園Hortus Deliciarum」為主題，總計超過130件作品，其中一系列腕錶上有著經典蜜蜂圖案，竟會隨著晃動而跟著「跳舞」，十分驚奇療癒；珠寶系列以靈動的特點貫穿，多數作品運用了「顫動工藝」技法，會隨佩戴者走動而抖動。

▲Gucci G-Timeless Dancing Bees 黃金陀飛輪腕錶。（圖／GUCCI提供，以下同）



GUCCI「G-Timeless Dancing Bees」系列有分為陀飛輪與鑲鑽錶款，上頭分別飾以18K金小蜜蜂12隻與18隻，會隨著腕錶整體的擺動而在錶面上「跳舞」，看著十分可愛，頗有療癒心靈的感受。

▲GUCCI 25H腕錶40mm，18K黃金，GG727.25陀飛輪機芯、G-Timeless Pavé。



另外，GUCCI憑藉開雲集團自家的工廠，打造出自製機芯GUCCI GG727.25，推出首款超薄機械錶「25H」，這款18K金 25H Tourbillon充滿義式純金風格，粗細線條勾勒出明暗相間的視覺效果；18K白金的「G-Timeless Pavé」錶面鑲滿428顆鑽石，捨棄傳統時標，在12點鐘位置以雙G標誌表示，另有蜜蜂、星星圖案代表其他整點位置，除綠色錶帶外，還有其他7種顏色可選擇。

▲GUCCI高級珠寶系列首次登台展出。



全新高級珠寶系列裡，可以看見延伸自2019年首個系列的動物、酒神、蜜蜂⋯⋯等元素，除多數藏家最愛的紅、藍、祖母綠寶石，GUCCI反而更著重於新興的寶石種類，如本次大顆寶石的作品多採用碧璽，以及4年漲幅可高達500倍的尖晶石，還有坦桑石、有色藍寶石也是本系列的大宗。

▲「星瀑系列」珠寶作品。



大件的珠寶雖華麗，但常容易顯得笨重、穿戴感受不舒適，本次高級珠寶系列挹注了來自法國18世紀工匠研發的「顫動工藝」，運用迷你彈簧鑲嵌，製造出隨佩戴者走動而跟著彈跳的效果，尤其在「星瀑系列」中的表現最為明顯，同時眾多作品也憑藉義式精工的巧妙，製作出靈活的關節，可服貼佩戴者身體之外，也顯得更為靈動。

▲彩寶白金鑲鑽項鍊。

本場價值最貴的珠寶作品為這款夜幕系列中的彩寶白金鑲鑽項鍊，以繽紛色澤的彩寶呈現出夕陽餘暉轉變為夜幕時的瞬間，並以黃鑽點綴象徵星辰，中間的主石則是黑色蛋白石，約3,075萬元；全場克拉數最高則是這款紅碧璽白金鑲鑽雙指戒，高達61克拉，要價450萬元。

▲紅碧璽白金鑲鑽雙指戒指。



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