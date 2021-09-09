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日清泡麵混搭4款超級組合　一杯就吃到「咖哩+海鮮」大滿足

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編輯／Emily　圖／翻攝自nissin.com、kourakuen.co.jp

日本知名泡麵品牌「日清杯麵」今年成立50周年，為了紀念特別的日子推出了一連串新品，這次居然把旗下8種經典口味混合，推出4款「超級組合杯麵」，讓你一碗就能吃到兩種口味，有了它們選泡麵口味就不再猶豫不決，選擇障礙發作，可以一次滿足。

▲日清混合口味杯麵。（圖／翻攝自nissin.com）

日清杯麵選擇了被在地人稱為「八福神」的8個經典口味，把其中2種混合，打造出4款「超級組合杯麵」。第一個組合是「原味+鹽味」，把胡椒湯底與帶有煙燻橄欖味的西式鹹湯結合；第二個組合是「咖哩+海鮮」，可以同時品嚐到海鮮鮮味，以及帶有豬肉、蔬菜、洋蔥甜味的咖哩香氣。

▲日清混合口味杯麵。（圖／翻攝自nissin.com）

▲日清混合口味杯麵。（圖／翻攝自nissin.com）

第三款組合是「味噌+辣味豚骨」，湯頭以小麥、紅、白三種味噌加薑蒜調和，再加入濃郁的豚骨湯，並用特製辣油提味，適合愛吃辣的人。第四款組合是「番茄+起司咖哩」，以酸甜番茄湯為基底，混和充滿歐風的起司咖哩，再配上起司粉實在是太美味。除了味道完美融合兩種元素，外包裝也做成一半一半，讓人超想買來吃看看。

▲日清混合口味杯麵。（圖／翻攝自nissin.com）

▲日清混合口味杯麵。（圖／翻攝自nissin.com）

另外，先前因為推出「巧克力拉麵」而引發話題的日本拉麵店幸樂苑，這次與LOTTE合作，推出了「雪見大福鹽味拉麵」和「雪見大福叉燒」，一碗看似普通的鹽味拉麵，中間擺上白色、粉紅兩顆大福，看起來好違和，浸泡湯汁後，大福裡的冰淇淋流出來與湯頭融合，會有獨特的鹹甜滋味，叉燒加冰淇淋大福口感也很神奇，不敢嘗試的話，可以分開食用。

▲日清混合口味杯麵。（圖／翻攝自nissin.com）

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關鍵字：

日清, 泡麵, 杯麵

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