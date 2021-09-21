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說．流行／「厭世標語」手機殼爆紅！泫雅、杜娃黎波靠鏡子自拍狂曬

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記者王蓁蓁 / 專題報導　圖 / 翻攝IG@urbansophisticationtm

隨著科技發展，時尚單品逐漸科技化，各大精品品牌也紛紛推出iPhone殼、AirPods保護套等，近期來自以色列的小眾品牌Urban Sophistication更是以彷彿The Noth Face羽絨外套般蓬鬆柔軟、反諷的黑色幽默「社群媒體有害身體健康」標語手機殼，在時尚圈異軍突起，引起韓女星泫雅、英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）以及超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）等人，在社群上對鏡自拍搶曬，以下就來看看這款佔滿IG版面的厭世品牌，究竟是什麼來頭？

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅與男友鏡子自拍曬Urban Sophistication手機殼。

Urban Sophistication 品牌背景

兩個看似隨意手繪的火柴人組成的圖樣，是Urban Sophistication的招牌標誌，由一對來自以色列兄妹創立，他們深深受到美國藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）提出的「每個人都有15分鐘的成名時間」理念影響，透過時下年輕人著迷的社群文化，打造出有點反諷意味的迷因「勸世」標語手機殼與服飾，反映出任何元素都能成為時尚單品，從這些商品中也能看見時代趨勢的縮影。

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲品牌理念深受Andy Warhol「每個人都有15分鐘的成名時間」影響。

另外，品牌更專門為關注他們的時尚迷，開設私人IG帳號@UrbanSophistication_Core，讓粉絲能夠在社群裡，針對品牌未來的單品設計發想、提供意見，與粉絲們合作推出的產品除了黏著度更高，更簡單引發購買者們的共鳴，全民皆設計師的概念也剛好呼應其品牌「每個人都有15分鐘的成名時間」的主軸理念。

厭世又勸世的標語

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲超模Gigi Hadid（上）與Kaia（下），先後在IG曬出同款「勸世」標語手機殼。

最初Urban Sophistication以販售衛衣、T恤等街頭服飾起家，最後卻憑藉著幽默玩味的iPhone手機殼攻佔各大KOL、時尚超模的IG版面，像是國際超模Gigi Hadid與Kaia，先後在IG曬出寫有「Social Media seriously harms your mental health.」（社群媒體有害身體健康）的「勸世」標語手機殼，另外類似的還有「spent my rent on an oversized phone , not big enough to live in.」（把房租花在過大的手機上，卻不夠大到能住進去）、「this place can hurt you.」（這個地方會傷害你）等文字，其中有著OK蹦的造型圖樣，彷彿真的在為受傷的手機包紮傷口。

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲Urban Sophistication憑藉著幽默玩味的iPhone手機殼，攻佔各大KOL、時尚超模們的IG版面。

Urban Sophistication用帶點厭世的「標語手機殼」，暗諷現在年輕人沉迷於科技產品、過度在乎社群按讚或追蹤數，並用黑色幽默勸諫大家放下手機、「為了身體健康著想」遠離IG與臉書等社群，專注於眼前生活。

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲「OK蹦戒指」靈感來自痛苦之後的成長。

近日品牌延伸推出的繽紛「OK蹦戒指」，相當俏皮可愛，但有趣的設計背後大有深意，延續擅長的標語系列，可以看見戒指上有著「it’s still hurts」、「don’t give up」、「stronger」等文字，創辦人表示，OK蹦戒指靈感來源是痛苦之後的成長，在科技快速發展的現在，比起身體的疾病，大家更要關注的其實是心理健康，「透過記住傷痛，下次跌倒時才能更快站起來，也會讓你的心變得更強大」。

爆款羽絨外套系列

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲Dua Lipa也在鏡子前擺拍曬出蓬蓬的羽絨外套手機殼。

Urban Sophistication迅速走紅，除了標語系列，彷彿The North Face羽絨外套般蓬蓬的手機殼無疑是另一個大功臣，柔軟、好摸的的材質超級療癒，就像一件縮小版的The North Face羽絨外套，沒事可以用手捏一捏舒壓，手機殼上方寫有「THE PUFFER CASE」的字樣也十分玩味，更佔滿英國性感歌姬Dua Lipa的IG版面，只見她對著鏡子自拍時，羽絨外套手機殼悄悄入鏡穿搭，瞬間就成為了擺拍亮眼焦點。

▲說流行 。（圖／翻攝IG）

▲Urban Sophistication近期又推出新的「飛天小女警粉色」。

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關鍵字：

說流行, iPhone, 手機殼, 鏡子自拍, 杜娃黎波, Dua Lipa, 凱亞葛柏, Kaia Gerber, 吉吉哈蒂德, Gigi Hadid

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