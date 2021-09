說．流行／「厭世標語」手機殼爆紅！泫雅、杜娃黎波靠鏡子自拍狂曬

記者王蓁蓁 / 專題報導 圖 / 翻攝IG@urbansophisticationtm

隨著科技發展,時尚單品逐漸科技化,各大精品品牌也紛紛推出iPhone殼、AirPods保護套等,近期來自以色列的小眾品牌Urban Sophistication更是以彷彿The Noth Face羽絨外套般蓬鬆柔軟、反諷的黑色幽默「社群媒體有害身體健康」標語手機殼,在時尚圈異軍突起,引起韓女星泫雅、英國性感歌姬杜娃黎波(Dua Lipa)以及超模凱亞葛柏(Kaia Gerber)、吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)等人,在社群上對鏡自拍搶曬,以下就來看看這款佔滿IG版面的厭世品牌,究竟是什麼來頭?

▲泫雅與男友鏡子自拍曬Urban Sophistication手機殼。

Urban Sophistication 品牌背景

兩個看似隨意手繪的火柴人組成的圖樣,是Urban Sophistication的招牌標誌,由一對來自以色列兄妹創立,他們深深受到美國藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)提出的「每個人都有15分鐘的成名時間」理念影響,透過時下年輕人著迷的社群文化,打造出有點反諷意味的迷因「勸世」標語手機殼與服飾,反映出任何元素都能成為時尚單品,從這些商品中也能看見時代趨勢的縮影。

▲品牌理念深受Andy Warhol「每個人都有15分鐘的成名時間」影響。

另外,品牌更專門為關注他們的時尚迷,開設私人IG帳號@UrbanSophistication_Core,讓粉絲能夠在社群裡,針對品牌未來的單品設計發想、提供意見,與粉絲們合作推出的產品除了黏著度更高,更簡單引發購買者們的共鳴,全民皆設計師的概念也剛好呼應其品牌「每個人都有15分鐘的成名時間」的主軸理念。

厭世又勸世的標語

▲超模Gigi Hadid(上)與Kaia(下),先後在IG曬出同款「勸世」標語手機殼。

最初Urban Sophistication以販售衛衣、T恤等街頭服飾起家,最後卻憑藉著幽默玩味的iPhone手機殼攻佔各大KOL、時尚超模的IG版面,像是國際超模Gigi Hadid與Kaia,先後在IG曬出寫有「Social Media seriously harms your mental health.」(社群媒體有害身體健康)的「勸世」標語手機殼,另外類似的還有「spent my rent on an oversized phone , not big enough to live in.」(把房租花在過大的手機上,卻不夠大到能住進去)、「this place can hurt you.」(這個地方會傷害你)等文字,其中有著OK蹦的造型圖樣,彷彿真的在為受傷的手機包紮傷口。

▲Urban Sophistication憑藉著幽默玩味的iPhone手機殼,攻佔各大KOL、時尚超模們的IG版面。

Urban Sophistication用帶點厭世的「標語手機殼」,暗諷現在年輕人沉迷於科技產品、過度在乎社群按讚或追蹤數,並用黑色幽默勸諫大家放下手機、「為了身體健康著想」遠離IG與臉書等社群,專注於眼前生活。

▲「OK蹦戒指」靈感來自痛苦之後的成長。

近日品牌延伸推出的繽紛「OK蹦戒指」,相當俏皮可愛,但有趣的設計背後大有深意,延續擅長的標語系列,可以看見戒指上有著「it’s still hurts」、「don’t give up」、「stronger」等文字,創辦人表示,OK蹦戒指靈感來源是痛苦之後的成長,在科技快速發展的現在,比起身體的疾病,大家更要關注的其實是心理健康,「透過記住傷痛,下次跌倒時才能更快站起來,也會讓你的心變得更強大」。

爆款羽絨外套系列

▲Dua Lipa也在鏡子前擺拍曬出蓬蓬的羽絨外套手機殼。

Urban Sophistication迅速走紅,除了標語系列,彷彿The North Face羽絨外套般蓬蓬的手機殼無疑是另一個大功臣,柔軟、好摸的的材質超級療癒,就像一件縮小版的The North Face羽絨外套,沒事可以用手捏一捏舒壓,手機殼上方寫有「THE PUFFER CASE」的字樣也十分玩味,更佔滿英國性感歌姬Dua Lipa的IG版面,只見她對著鏡子自拍時,羽絨外套手機殼悄悄入鏡穿搭,瞬間就成為了擺拍亮眼焦點。

▲Urban Sophistication近期又推出新的「飛天小女警粉色」。

