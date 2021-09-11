全台「燒肉排行榜」TOP 10公開！一人吃正夯　「茶六燒肉」超級難訂　

圖、文／MENU美食誌

被敲碗敲到爆的燒肉榜終於來啦！每每想吃燒烤都不知道哪間好？這篇收好從北到南餓不了！

TOP 10／㕩肉舖PANKOKO燒肉專門店

台南市／中西區

越來越難訂的台南燒肉店！為全單點式，提供牛肉種類分為國產牛、美國牛、澳洲和牛、日本和牛，其他也有豬雞鴨羊及海鮮、野蔬等。飛驒牛系列肉品入口即化、油脂豐富！伊比利豬可以吃三分熟，油脂化在口中卻無腥味！低消為一杯飲品呦！

▲㕩肉舖PANKOKO燒肉專門店（圖／美食客Jessie提供）

TOP 9／燒肉觀止

嘉義市／西區

店內的座位不多，環境乾淨舒適，前來用餐一定要先電話訂位！選用全冷藏和牛，現點現切！且由店員專業代烤，烤完還會講解吃法。肉質很嫩，肉品的高級感吃得出來！僅販售一種套餐及其他肉品單點，低消每人1,000元哦！

▲燒肉觀止（圖／美食客Chloe提供）

TOP 8／燒肉風間 KAZAMA

台中市／南屯區、西屯區

受到1855授權認證的「安格斯牛中的LV」，共有6種套餐選擇，品項豐富多樣！兩種松阪豬有薄切及塊狀，外焦脆、內軟嫩，且多汁味鮮！搭配越光米吃非常享受！黑安格斯羽下比牛小排更軟嫩香甜，且更有嚼勁！招牌奶油啤酒是必喝！

▲燒肉風間 KAZAMA（圖／美食客小艾比夢饗生活提供）

TOP 7／屋馬燒肉

台中市／北屯區、西屯區、南屯區、西區、北區

說到台中燒肉當然要有屋馬啦，在台中已有六間分店！多款超值套餐可選擇，最引人注目的就是肉品三層盤！一份套餐裡就能吃到美國安格斯極盛貝身牛小排、極盛帶骨雪花豬等，最後再吃碗極盛大合海鮮豚肉粥填飽肚子！

▲屋馬燒肉（圖／美食客Elina的警報讚美食提供）

TOP 6／新村站著吃烤肉

台北市／信義區

想體驗在韓國吃燒肉的感覺就來新村站著吃！共有五種肉品，採全單點制！一旁有盒裝小菜可另外購買。伊比利豬的醃製味道恰到好處，搭配泡菜很適合！牛板腱很嫩、橫隔膜口感佳！微內用期間會由店員烤完後分盤哦！

▲新村站著吃烤肉（圖／美食客Jessie.W提供）

TOP 5／碳佐麻里日式燒肉

台南市／安平區、永康區 ｜ 高雄市／鼓山區、前鎮區

燒肉南霸天就是碳佐麻里啦！有套餐也有單點，裝潢氣派、座位寬敞！使用平板進行點餐，除了多樣肉品，還有豐富的壽司、飯食及刺身！連飲品、甜點選項也超多，非常適合喜歡嘗試新口味的人！

▲碳佐麻里日式燒肉（圖／美食客貪吃汝提供）

TOP 4／燒肉中山 ZONZEN

台北市／信義區、台中市/南屯區

有店員在一旁專業代烤，在信義店用餐還能享受窗外美景！套餐選擇多，肉種類豐富。推薦和牛起司漢堡、和牛牛舌、舒芙蕾奶油啤酒。醉翁之意牛肋在紹興酒與特製醬料的醃製下，肉品與酒香氣完美融合！

▲燒肉中山 ZONZEN（圖／美食客老賀提供）

TOP 3／燒肉LIKE（焼肉ライク）

台北市、新北市、新竹市、台中市、高雄市（12/1開始營業）

來自日本的單人燒肉店，在防疫期間特別適合呢！一份套餐裡吃得到牛五花、牛舌、和牛大腸，也有其他組合套餐！附餐可以選白飯或輕食！點餐需自行掃QRcode，需排隊等候。近期新出黑松露系列，很適合嘴饞時來吃！

▲燒肉LIKE（圖／美食客妮可喵喵喵提供）

TOP 2／焼肉スマイル（燒肉SMILE）

基隆市、台北市、新北市、台中市、彰化縣（即將開幕）

也是主打個人燒肉，附餐有越光米飯、味增湯、泡菜，還有日式野菜或萵苣美生菜沙拉擇一。厚切翼板牛肉質新鮮，烤到約莫半熟是最好的熟度，帶點滑嫩送入口中是一大享受！推薦升級蔥花玉子拌飯，滿滿蔥末與生蛋黃跟燒肉超搭！

▲焼肉スマイル（圖／美食客小桑提供）

TOP 1／茶六燒肉堂

台中市／西區、西屯區、北屯區 ｜ 高雄市／左營區

除了肉品，套餐的沙拉、湯品、飯糰跟肉類也都很令人滿意！鮭魚紫菜味增湯用料很實在，滿滿的鮭魚肉塊超大方！角切牛小排烤至外皮焦脆，熟度剛剛好、吃起來很多汁！鴨胸肉質厚實細緻鮮嫩，而且沒有一丁點腥味！

▲茶六燒肉堂（圖／美食客Cathyyyy提供）

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