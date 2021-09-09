韓網火熱「畫線心理測驗」一秒測出愛情觀　這樣畫的人最注重自由

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@couple

有時候從簡單的下意識反應，就能看出內心潛藏性格的端倪，且結果往往連自己都驚訝，像是最近韓網上有一項「畫線心理測驗」很火紅，從簡單的兩條平行線之間，憑直覺畫一條線連接起來，就能測出個人的愛情觀與感情方面的個性，許多網友都覺得神準，以下一起來看看。

Ｑ：兩條平行線之間，若要另畫一條直線使之相連，你會怎麼畫？

【解析】

Ａ：從兩條線正中間畫一條垂直線

選擇A的人常給人一種自信爆棚的印象，是個很有自己想法、有主見、不彆扭的人，不過在談戀愛時，即使沒有刻意，也容易顯得強勢，常覺得自己做的決定對方一定會喜歡，過度的自我感覺良好，可能會不自覺壓迫到對方的感受。

Ｂ：畫出對角線連接上下兩端

選擇B的人比較屬於被動的個性，而在感情中，也是習慣被動接受的一方，自己沒什麼想法，就算有也不太會表達，總是習慣以對方為主，容易缺乏安全感，若依賴對方太多，可能會給對方帶來負擔。

Ｃ：在兩條線上端或下端用垂直線相連

選擇C的人通常比較需要自己的空間，注重自由，這樣的性格在感情中各有優劣，不喜歡被拘束、也不喜歡過度干涉對方，但如果遇到太過獨立的另一半，兩個人過了熱戀期後容易越走越遠，感情不易維繫。

Ｄ：隨便亂連

選擇D的人性格活躍、反應很快，鬼靈精怪、也很聰明，受到大家歡迎，看起來大剌剌的，但其實心思很細膩，會盡力兼顧到每個人的感受，在感情之中，有時會為了顧及對方而選擇隱藏自己，不容易打開心房，有時也會搞不清楚自己真正的想法，所以在兩人關係中必須時常談談心，多交流想法才有益培養感情。

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