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《惡魔法官》池晟、珍榮根本是CP！復仇故事大快人心　兩亮點不能錯過

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▲《惡魔法官》劇照。（圖／女子學）

▲《惡魔法官》由池晟領銜主演。（圖／《惡魔法官》劇照，下同）

文／女子學

韓國 tvN 新推出的週末連續劇《惡魔法官》，由「國民初戀」GOT7 珍榮、《醫生耀漢》池晟領銜主演，臺灣則由 friDay 影音獨家代理上線。作為韓國 tvN 周末連續劇，本劇於《我的上流世界》播畢前便引起不少韓劇迷關注，其中大快人心的復仇情節、燒腦鬥智的層層圈套，以及類型截然不同的雙男主配置，全反面滿足劇迷胃口。

池晟化身懲惡揚善的鐵腕法官姜耀漢，為了讓犯罪者受到懲罰，不惜成為惡魔法官，透過全國人民共同參與的公開法庭，步步完成自己的目標與理想，殊不知看似追求正義的行為，背後隱藏的是耀漢私心對權貴的復仇。以反烏托邦的設定，諷刺現實司法的缺陷，穿插淒美動人的戀愛情節，即便全劇完結，劇情的衝擊仍能使觀眾念念不忘。

人們比起事實，更傾向於相信喜歡的人，魅力就是權力。

▲《惡魔法官》劇照。（圖／女子學）

劇中，為了使司法不再背離民意，全由民眾決定判決的公開法庭因此誕生，但對於審判法官的組成，比起經驗豐富的資深法官，更傾向以外貌出眾、背景動人的年輕法官擔任參審法官，畢竟比起事實，大眾總會選擇相信自己看得順眼的人，當活在以長相決定話語權的社會，個人的魅力便反應了權力掌握與否，即便聽來刺耳，卻能夠無情戳中現實。 

韓國影劇擅長把人性黑暗、現實面搬上電視螢幕，《惡魔法官》以架空的韓國為背景，實則諷刺許多真實社會存在的具體問題，透過誇張的劇情展現，更是將這種作法發揮到淋漓盡致。政治人物的滑稽表現、對於假消息的不加求證，每個令人恨得牙癢癢的情節，都能與我們的生活有所連結，姜耀漢句句黑暗金句，總是一針見血地揭露現實的醜陋，無疑是本劇最大亮點。

人都會猶豫，儘管很懦弱，但懂得猶豫、懂得停止才是人類。

▲《惡魔法官》劇照。（圖／女子學）

面容潔白俊俏的朴珍榮，有別於池晟的熟男魅力，在劇中化身滿腔熱血、相信人性善良的菜鳥法官金佳溫，並與曾在《雖然是精神病但沒關係》演出的朴珪瑛發展出一段青澀純真的感情戲。有別於一般劇集套路，佳溫不善打鬥且時常因衝動惹禍上身，每次都得靠朴珪瑛飾演的秀賢出手相救，難怪該劇在劇迷討論版中，常被調侃為有著「男、女主角互換劇本」的情節。

愛情總是萌芽於一段相互依賴、扶持的關係，出於害怕感情的變質，佳溫從小便不斷拒絕秀賢的告白，但同時也拒絕了自己的本心。愛情的不凡價值，取決於它沒有親情的恆定性，愛情能是金石之堅，也可以是吹之即破的浮光泡影，但因害怕而怯於跨出步伐，徒留下的遺憾將遠比情感變質的失去更令人感到沮喪。

眼見因仇恨而蒙蔽雙眼的佳溫，秀賢直到最後一刻仍是想盡辦法將其導正，無奈兩人的戀情甫剛確定關係，便因意外猝然而逝。人總會因懦弱而猶豫，同時也因此留下人生遺憾，但這些缺陷使得情感彌足珍貴，《惡魔法官》不只以緊湊的復仇情節帶予觀眾痛快的觀戲體驗，更以催淚動人的感情戲看見人性的光輝。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 珍榮, 韓劇, 惡魔法官, 池晟, 法官, 人性, 陰暗面

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