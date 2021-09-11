換工作不是丟臉的事情！勉強融入圈子　不如離開找尋更好的人際關係

▲有時候我們很難融入某個群體。（圖／Pinterest）

文／女子學

有些時候，我們就是很難融入某個群體，無論是工作也好，交友也罷，對我們而言，就是會有一種格格不入的感覺。

不知道為什麼，就是跟那一群人不對 tone，總是要一直耗掉許多精神來迎合對方，花費許多心力來配合大家，才能勉強看起來像是跟大家是同一國的。

離開無法融入的新環境

▲強迫自己融入不適合的環境，反而變成雙倍的情緒勞動。（圖／Pinterest）

通常，在這樣的時候，有些人會很不知所措，認為是自己做錯了，需要加倍努力地討好、迎合其他人，才能讓自己看起來不至於那麼怪。

但久了之後，好像會發現，自己耗費了太多心神在配合別人，而變得很不像自己。尤其是職場上，總是得花去更多的精力，才能讓自己融入，反而變成是雙倍的情緒勞動，除了要應付工作之外，還得應付同事之間的人際關係。

如果真的感覺到太孤獨的話，雖然很難，但是否可以換一個角度想想，是不是應該離開眼前的環境，換一個環境試試看呢？雖然對一些人來說，換工作似乎不是一件很光榮的事情，但是長期的心力消耗，有時候是會讓人得到憂鬱症的，畢竟同一份薪水，卻得付出兩倍的情緒勞動，其實不是一件太讓人開心的事情。

換工作絕非丟臉之事

▲換工作不是丟臉的事情。（圖／Pinterest）

事實上，現代人換工作的速度其實還蠻快的，我覺得只要清楚自己想要什麼，其實換工作不是什麼丟臉的事情。職場環境適應不良，並不是只有你會遇到的，也有很多人會遇到，與其死撐著讓自己痛苦，不如給自己一些空間，試著轉換到自己合適的環境。

雖然有可能沒有辦法一次就到位，但是在經歷了幾次轉換之後，或許也能找到更適合自己的定位。如果需要協助的話，求助心理師與就業輔導中心，也是一個不錯的選擇。

至於人際圈的話，或許可以嘗試上 accupass 報名一些活動，或是利用 eatgether 之類的 app，找尋自己有興趣的小團體，參與活動，認識更多元的交友圈，或許可以讓自己有更豐富的視野，也有交到更多不同世界朋友的機會，透過這樣的過程，讓自己能夠接觸到跟自己更對 tone 的人們。

當然，找到合適自己的人際圈，並不是一件很快就能達標的事情。但若是自己有一些朋友，雖然不常碰面，但可以透過網路聯繫，維持彼此之間的連結，透過這樣的方式，或許也可以讓自己在找到現實當中的圈子之前，能夠有一些心理上的支持，也會是一個不錯的選擇。

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