「豆花控」4家必吃名單！內行人都點黑糖口味　九宮格配料太澎湃

▲4間新創特色豆花店。（圖／IG@riccce526、@siang_dessert）

文／女子學

因為疫情的關係，今年夏天就像是被偷走一樣，已經好久沒有在外內用，吃到清涼又消暑的黑糖豆花剉冰。趁著近幾天確認數量逐漸回穩，不妨找個偷閒的午後到以下介紹的這 4 間新創特色豆花店家來解解暑氣吧：

1. 宜蘭／白水豆花

▲白水豆花。（圖／艾蜜莉彭）

風靡已久的白水豆花，從宜蘭發跡，使用在地的好水質泉水來煮豆漿，堅持不用成本低廉的石膏來做豆花，後來展店至台北、台中，至今已經成為大家爭相一嚐的好味道。而白水豆花知名的原因不光只是它的做工繁複，將花生粉與香菜的元素融入豆花中，似乎也是史無前例的作法！

但一如喜不喜歡吃香菜的意見很主觀，有些人認為一碗豆花賣到 $60 以上價格偏高，不過也有些人就獨鍾這味而成為忠實顧客啊～

2. 新北／巷 • 甜品製造所

▲巷 • 甜品製造所。（圖／IG@siang_dessert）

第二間「巷 • 甜品製造所」位於新埔捷運站 3 號出口不遠處，如同其名位在隱密的巷子處，如果不是特意找尋可能完全不會發現！在這裡賣的品項不少，除了招牌手工鹽滷豆花之外，還有雪花冰、飲品和熱呼呼的超人氣商品「雲朵年糕」。其中他們家的熬炒黑糖豆花是內行人的必點，手炒黑糖的絕妙香氣搭配上檸檬的清香，甜而不膩讓人印象深刻！

3. 苗栗／偷吃豆花

▲偷吃豆花。（圖／IG@__kuan19）

一聽到偷吃豆花，就覺得一定是間可愛的店！偷吃豆花原先在台北木柵早市開業，去年年底打算回到家鄉苗栗頭城，是為了全新出發，也是希望能端出一碗碗記憶中的美味豆花。

重新開幕的偷吃豆花，店內裝潢雖像是仿舊的老宅，但菜單卻一點也不傳統，除了經典的黑糖水和豆漿的甜湯底外，在這裡也提供檸檬及香醇牛奶的選擇，配料更有獨特風味的茶粿，帶有淡淡茉莉花茶香，十分特別！難怪許多先前的台北老客人，都願意為了他們家的豆花專程南下。

4. 雲林／綠果子手調茶飲咖啡豆花仙草

▲綠果子手調茶飲咖啡豆花仙草。（圖／IG@angel12075、@riccce526）

關於豆花的配料也是個有趣的討論話題，對於部分的人來說，吃豆花就是喜歡簡單的傳統美味，而另一派則是認為豆花的本體就是「配料」啊！

因此最後一家，要為了後者而推薦位於雲林的「綠果子手調茶飲咖啡豆花仙草」。瞧瞧圖片上那澎湃的九宮格，來到綠果子可以任選 9 種喜歡的配料，有選擇障礙的人，以後再也不必站在冰櫃思考老半天，想要吃什麼全都來一份就對了～

有別於過去講究 CP 值，現在有越來越多人重視吃得健康，許多年輕人也開始投入傳統甜品的市場，開發各式特色吃法、用實在的方法做出料好味美的食物。隨著最近疫情趨緩，如果自己有能力的話，也別忘了多多支持喜愛的店家，讓他們更有動力繼續經營下去喔！

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