洗錯小心頭髮掉不停！這些「洗頭壞習慣」，你中了幾個？

▲錯誤洗髮可能導致掉髮機率大增。（圖／Pexels，以下同）

編輯／Amber

擁有一頭蓬鬆秀髮絕對能為美麗加分，但現代人普遍睡眠不足，生活壓力大，隨著年紀的增長，不少人為落髮所苦，而錯誤的洗頭方式，更是頭髮掉不停，以下這些洗頭壞習慣，你也中了嗎？

#不梳頭就直接洗

不少人洗髮錢都沒有梳頭的習慣，洗髮前梳頭能幫助去除頭皮、頭髮上的污垢和灰塵，能幫助後續洗頭洗得更乾淨，梳整後再洗也可避免髮絲糾結，就不怕拉扯而使髮絲斷裂。



#洗髮精直接倒在頭上

洗髮精直接倒在頭皮上可是大錯特錯，這樣的方式容易使化學物質堆積在頭皮，長時間下來可能會造成異常落髮症狀，正確洗髮方式應該是先揉搓出泡沫後再清洗。

#用太熱的水洗頭

太熱的水會傷害到毛囊，建議洗頭時的水溫也可以適度調整，一開始可以先用稍高一些的水溫浸濕頭髮，先沖掉表面的油汙，最後一遍沖洗時可用稍低的水溫。

#頭髮還沒有濕透就開始洗頭

很多人都沒有把頭髮徹底沖濕再洗頭的概念，建議先用熱水將頭髮上的灰塵和油脂沖一遍，接著再洗頭才能洗得更乾淨。

#護髮最後才用

擔心掉髮可以將護髮當成第一個步驟，洗頭前可以在髮梢抹一些護髮產品，這樣一來可以讓洗頭過程減少髮絲糾結，當拉扯動作少了，自然能減少掉髮機率。

#少洗頭防止掉髮

擔心會掉髮所以減少洗頭次數，即便洗頭會掉髮，也該保持正常洗頭頻率，洗頭可以清潔毛囊，若毛囊堵塞有可能導致異常落髮，其實頭髮大部分在洗之前已經脫落，只不過洗頭時順便掉下來罷了。

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