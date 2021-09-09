「IG女王」賽琳娜街拍照正翻！　轉側面一秒崩壞「小腹炸出」

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美國流行樂小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）近日登上脫口秀節目《Late Night with Seth Meyers》，以一身低胸設計的南瓜橘色裙裝造型亮相鏡頭前，而攝影棚外也被捕捉到一組宛如時裝秀的街拍照，只不過視角轉到側面，炸出的小腹令人很難不注意到，幸好有延伸至腰間的鏤空蕾絲轉移焦點，粉絲依然超捧場。

▲賽琳娜戈梅茲近日街拍照。（圖／達志影像）

賽琳娜在IG上擁有2.6億驚人的粉絲數，與亞莉安娜（Ariana Grande）、凱莉珍娜（Kylie Jenner）並列全球IG追蹤人數最多的女星，人氣超高。雖然先前曾因身體健康狀況淡出演藝圈，但是在重振復出後，賽琳娜不只推出專輯，也成立了個人美妝品牌Rare Beauty，這次登上脫口秀，還教起主持人刷睫毛膏，畫面十分有趣。

復出後，賽琳娜曾維持了一陣子纖細的體態，當時的泳裝照可以說是看不見一絲贅肉，不過最近賽琳娜體態恢復豐腴，但她也很大方，不遮、不藏，任憑肉肉橫長，粉絲也都認為看起來健康最重要。

▲賽琳娜側面小腹炸出，不減性感氣息。（圖／達志影像）

最新街拍照中賽琳娜穿著一套來自SELF-PORTRAIT的南瓜色針織連身裙，方領低胸設計拖出她豐滿的上圍，貼身剪裁勒出明顯S曲線，腳踩裸色JIMMY CHOO高跟鞋亦搭配得巧妙，成功延伸腿部線條，不過一轉到側面畫風突變，只見賽琳娜腰間小腹炸出，但裙裝側邊的鏤空蕾絲設計似乎成功轉移焦點，性感至極，粉絲們毫不介意：「看起來狀態很好」、「造型很美」、「閃閃發光。」

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