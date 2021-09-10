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GUCCI開「魔法商店」推25萬元撲克牌　還有賣筆記本、文具萬元可入手

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▲GUCCI Life Style。（圖／品牌提供）

▲GUCCI推出一系列Life Style生活小物單品。（圖／品牌提供，以下同）

記者王則絲／台北報導

不只是衣服、鞋、包，許多精品品牌漸漸跨足日常領域，推出各種生活小物早已見怪不怪。GUCCI近日為配合米蘭設計週，於米蘭開設了特殊快閃店，廣告中店內宛如「魔法商店」，有會飛的書本、自動的棋盤⋯⋯販賣眾多Life Style生活小物，包括售價高達25萬元的撲克牌組，相當驚人，但其中也有不少萬元左右可入手的文具。

▲GUCCI Life Style。（圖／品牌提供）

▲GUCCI於米蘭Manzoni 街 19 號開設特殊快閃店「Gucci Cartoleria」。

創意總監Alessandro Michele提到在文具店翻找商品是他童年珍貴的回憶：「我很久以前就想把這些東西納入系列，但它們不是服裝或配件，因此我想打造一個異想天開的空間展示這些東西。」配合米蘭設計週，GUCCI開設了特殊快閃店，囊括以「珍奇寶櫃」為靈感打造的Life Style系列，雖然台灣不會開「魔法商店」，但是該系列將會在今日起（10日）於台北101、台中新光三越專門店販售。

▲GUCCI Life Style。（圖／品牌提供）

▲雙陸棋公事包組，NT＄143,700。

首先，精品推出的「桌遊」總是能引起民眾目光，GUCCI本次推出的Life Style系列裡，不只有要價143,700元的雙陸棋公事包組，還有更高昂的「撲克牌公事包組」，內含有籌碼與骰子，要價254,600元！為系列中最奢華的一項單品，共有紅藍Logo、黃藍Logo、大理石紋的款式，而撲克牌單賣也非常不便宜，定價為10,800元。

▲GUCCI Life Style。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Life Style。（圖／品牌提供）

▲馬銜鍊圖案撲克牌組，NT＄10,800。

大部分的文具單品價位則落在約萬元左右，如採用GG Supreme 帆布或Demetra環保材質製作的筆記本、便條紙、鉛筆盒⋯⋯，紙張皆選用有FSC 認證的純纖維紙，大致分為迪士尼圖案、幾何圖形、花卉等類型主題設計。看準書寫工具商機，此次系列還研發出全新原子筆，筆身採「黃金比例」設計，筆蓋和筆管的長度比符合黃金比例。

▲GUCCI Life Style。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Life Style。（圖／品牌提供）

▲GG緹花唐老鴨印花筆記本，NT＄7,900、筆記本三件組，NT＄14,400。

▲GUCCI Life Style。（圖／品牌提供）

▲白色GG緹花馬銜鍊印花、唐老鴨印花6隻素描鉛筆組，NT＄8,500。

▲GUCCI Life Style系列。（圖／品牌提供）

▲印花便條紙，NT＄6,400。

▲GUCCI Life Style系列。（圖／品牌提供）

▲GG緹花唐老鴨印花鉛筆盒，NT＄13,400、5粒星星圖案骰子組，NT＄13,400。

▲GUCCI Life Style系列。（圖／品牌提供）

▲黃銅筆身Gucci印花鋼筆，NT＄28,900。

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關鍵字：

GUCCI, 魔法, 魔法商店, 文具, 撲克牌, 筆記本, 米蘭, 快閃店, 生活小物, Life Style

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