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喬治傑生復刻百年前香檳桶太美！全新「魚子醬皿」多種用法好心動

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▲喬治傑生（GEORG JENSEN）全新銀雕藝作搶先看。（影/ 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

百年丹麥皇室品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）以精湛銀雕工藝深受收藏家們喜愛，最新帶來的銀雕器皿系列，完美重現品牌創始人喬治傑生於1921年親自操刀設計的稀世珍品——銀雕冰鎮酒桶，並延伸打造出銀雕香檳杯，以及最適合啜飲香檳時品嚐的魚子醬銀雕系列，品牌標誌性的浪漫「葡萄」細節也成焦點，為此次系列藝作賦予生生不息的詩意，令人一見傾心，透過極致的餐桌美學，渴望為後疫情世代下的居家生活增添美好時光。

▲喬治傑生 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲喬治傑生重現1921年銀雕冰鎮酒桶，並以此為靈感帶來全新銀雕系列。（圖 / 品牌提供）

細緻又濃烈的斯堪地那維亞風格與卓越的銀匠技藝，讓喬治傑生的銀雕享譽全球，今年全新系列，完美復刻百年前的稀世藝作銀雕冰鎮酒桶，令不少收藏家興奮不已，這款由「銀雕大師」喬治傑生設計的作品，當時只接受皇室、貴族們少量訂製，因為稀有又罕見，讓後世收藏家視若珍寶，以此為靈感打造的全新作品，包括銀雕香檳杯、魚子醬銀雕器皿、魚子醬銀雕匙，巧妙藉由經典串連創新，展現品牌百年匠心的傳承。

▲喬治傑生 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲喬治傑生 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲銀雕香檳桶，NT$2,900,000。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝）

▲喬治傑生 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲銀雕香檳杯，NT$150,000。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝）

全新銀雕系列裡，可以看見喬治傑生著名的手工鎚痕工藝，搭配氧化技巧工序，營造出彷彿月光灑落湖面，波光粼粼的夢幻效果，作為此次焦點的手工雕刻葡萄簡直太吸眼球，不論是銀雕香檳桶細膩的手工浮雕飾邊、宛如花圈般纏繞紐結的葡萄與葉片，還是銀雕香檳杯帶有垂墜感的葡萄串點綴、充滿流動感的葡萄藤蔓握柄，在散發出浪漫的詩意氛圍，同時也生動地展現出喬治傑生對自然元素的迷戀。

▲喬治傑生 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲喬治傑生 。（圖／記者王蓁蓁攝、品牌提供）

▲ 魚子醬銀雕器皿，NT$460,000、魚子醬銀雕匙，NT$23,000。（圖 / 品牌提供、記者王蓁蓁攝）

喬治傑生也為最適合品嚐香檳時搭配的魚子醬打造專屬器皿，以新藝術時期最具代表的「葡萄碗」為靈感發想，採用二合一的設計，銀缽內用來裝盛冰塊、而中央的手工吹製無鉛水晶玻璃碗則裝盛魚子醬，隨時保持魚子醬的鮮美，另外，可拆卸式的水晶玻璃碗也增添了器皿生活的運用方式，像是收納小物、放置點心或水果，都能很好的為日常增添奢逸氣息。魚子醬銀雕匙握柄的流暢線條完美呈現品牌極簡的北歐風格，銀質與牛角的異材質拼接，遊走在優雅與個性之間。

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關鍵字：

喬治傑生, GEORG JENSEN, 銀雕

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