孫藝真全身撞衫楊冪直接打趴！網驚覺「質感差距」：精品變網拍

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星孫藝真與VALENTINO一直維持密切合作，近期釋出的畫報中，她搶先穿著2021秋冬系列單品，以幹練黑白套裝以翻領襯衫打造帥氣形象，與過往甜美風格產生極大反差。而眼尖網友也發現，孫藝真全身撞衫了大陸女星楊冪與唐嫣，三位女神跨海撞衫卻引發網友直呼：「一比才知道差距」、「孫藝真質感大勝」。

39歲孫藝真向來是韓網認證的逆齡女神，與玄彬認愛後事業更受關注，近期出鏡Valentino DiVas形象廣告，身穿秋冬簡潔黑白套裝，在巨大的尖領修飾下，更顯巴掌臉蛋精緻小巧；接著以荷葉邊與蝴蝶結點綴豐富層次感，雖是俐落的西裝，卻充滿童趣夢幻感。孫藝真也不甘示弱，一雙筆直長腿映入眼簾，身材維持相當姣好，完全看不出真實年紀，美照十分養眼。

▲網友認為楊冪、唐嫣演繹該套造型不如孫藝真有質感 。（圖／翻攝自微博）

其實早在此前，大陸女星楊冪與唐嫣就搶先上身該款造型，楊冪在雜誌拍攝中穿上，並以一頭披肩長髮搭配粗框眼鏡，無疑詮釋出「火辣OL」的氣質。而身為品牌代言人的唐嫣更不用多說，「腿精」並非浪得虛名，雪白肌膚襯托下非常吸睛，但三人這一撞衫，似乎直接拉開差距，更有不少網友乾脆點出，「孫藝真最有質感啊」、「唐嫣跟楊冪直接把精品穿成網拍」，也有粉絲力挺表示，「三人都是腿精」、「身材沒話說」。

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