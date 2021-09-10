「小熊維尼摩托車」騎出門太吸睛！整台蜂蜜黃　菜籃還是超美竹編風

編輯／Emily 圖／翻攝自Facebook@BBPrettyShop、eReady

迪士尼小熊維尼超級可愛，做成各種商品都讓粉絲們荷包失守，泰國有一家摩托車包膜店就推出了「小熊維尼摩托車」，整台顏色跟維尼一樣黃澄澄，上面印有維尼抱蜂蜜罐的療癒插圖，機車前面的籃子還做成竹編風，搭配起來萌度破表，騎出去絕對是眾人焦點。

這家包膜店把復古的偉士牌機車改造成「小熊維尼摩托車」，整台換上小熊維尼具代表性的黃色，看起來明亮活潑，車子正面、側面都有維尼插圖，他抱著蜂蜜罐露出陶醉表情，讓人看了秒融化，機車前方的籃子也改成鄉村風竹籃，配在一起真的太Q，騎出門好吸睛。

除了小熊維尼，店家也有推出其他卡通人物的包膜車，像是讓少女瘋狂的「Hello Kitty摩托車」，整台都是嫩嫩的粉紅，上面有白條紋和Kitty抱小熊的插圖，還有印了米奇GUCCI圖案的米白色機車，以及白配紅的可口可樂圖案等多種款式，可以依顧客需求改變顏色、圖案，並提供不同車型。

另外，台鈴智慧電車eReady配合開學季，特別以eReady Run與洛克人「X系列」人氣手遊 《ROCKMAN XDiVE》跨界合作，打造聯名周邊商品。購買eReady Run，即贈送《ROCKMAN XDiVE》聯名安全帽、聯名車身貼紙、聯名防刮車套以及3,600元郵政禮券，聯名車套以藍色為主，印有酷炫的洛克人插圖，安全帽上的塗裝則與洛克人的頭盔相同，整組搭配起來非常帥氣。

►《蠟筆小新》小白後背包跟本尊一樣Q 無辜臉讓人要融化了

►《超級瑪利歐》新款家居服來了！還有軟萌蘑菇、星星抱起來很舒服