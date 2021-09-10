曾之喬偷跑巴黎！一身「紅配綠」帶逛LONGCHAMP新店　復古粗鍊手袋燒翻

記者王則絲／高雄報導

法國精品LONGCHAMP近日於高雄E SKY MALL義享時尚廣場開設首間RISE形象概念店，整間店挹注法式風格，從裝潢到擺設都瀰漫巴黎的浪漫情調，8日邀請到女星曾之喬搶先帶逛，一身牡丹粉色西裝套裝亮麗登場，自曝是「綠色控」的她還特意訂製了蘋果綠色的字母包來搭配，「紅配綠」造型時髦感爆棚，另一套服裝拎的新款Roseau手袋也超燒，是她很喜歡的古董風。

▲曾之喬一身「紅配綠」出席LONGCHAMP新店開幕活動。（圖／品牌提供，以下同）



曾之喬8日出席活動穿上LONGCHAMP 2021秋冬新裝，以全套牡丹粉色燈芯絨套裝搭配小包腰帶，俐落剪裁既帥氣也甜美，手上的My Pliage Signature訂製包選擇「Y.A」字母，就是想和大家說聲「YA」，非常有朝氣活力。

▲曾之喬另一套造型中的Roseau手袋復古氛圍濃厚，超適合秋季。



另一套造型中，曾之喬換上灰色針織裙裝，演繹法國女人的率性優雅，手上拎著的則是新款「Roseau」手袋，深焦糖色最適合即將來臨的秋季，全新粗鍊帶設計上的暈染色調，讓整體更多了分古董效果，曾之喬尤其喜歡：「這次Roseau包放大鍊帶很可愛。」還特意換了捲髮來襯托出整身的復古味。

曾之喬自曝身為「綠色控」，不只這次的訂製包選擇了蘋果綠色，以前就曾訂製過另一款咖綠色的Pliage Signature，印的是「L.J」字母，代表「聊姐」，她覺得訂製包不一定要選名字，有時後也可以選一些特別意義的諧音，會更有特色。而且本次LONGCHAMP新店面上的綠色元素也很多，地毯、花器、畫報她都很喜歡，「店上有許多從法國運來的花器、擺飾跟包包錯落放置，逛起來很舒服，很有巴黎公寓的感覺。」就像是來了一趟巴黎一樣。

▲LONGCHAMP Roseau系列 手提包 XS，NT＄22,200。



▲為慶祝新店面開幕， 9月21日前於高雄E SKY義享店開放期間限定訂製服務。Longchamp My Pliage Signature 字母摺疊小型手袋XS，NT＄10,000。



►GUCCI開「魔法商店」推25萬元撲克牌 還有賣筆記本、文具萬元可入手

►44歲「大叔男神」張震紅毯帥翻！ 紅西裝裡「襯衫沒扣」性感破表



►只要688元！中秋節在家吃了凡蜜醬叉燒＋添好運流沙包