UNIQLO推出台味「維力炸醬麵」T恤　插圖還原「一碗二食」吃法Q爆

記者王則絲／台北報導

UNIQLO的UT系列每個月都有新的聯名驚喜給大家，近日預告將繼去年好評經驗後，再度推出「The Brands Taiwan UT」系列，而第二彈聯名對象揭曉，竟是破天荒找來台灣民眾最熟悉的維力炸醬麵、黑松沙士和雄獅文具！尤其是「維力炸醬麵」T恤超吸睛，用可愛插圖還原了經典的「一碗二食」吃法，看了都餓了，相當幽默、有趣，成功讓人產生強烈共鳴，系列將於10月8日正式販售。

▲UNIQLO將於10月8日推出「The Brands Taiwan UT」系列第二彈。（圖／品牌提供，以下同）



「維力炸醬麵」可說是每個台灣家庭家裡必備的糧食，深夜肚子餓時泡一碗來吃，幸福感噴發，且沒有人能抵擋住那個獨特的香氣，只要聞到別人在吃，不泡一碗對不起自己。這次「維力炸醬麵」躍上UNIQLO人氣超高的UT畫布，被精美插圖還原了「一碗二食」的吃法，一碗炸醬麵、一碗湯，模樣超可愛，共有黑色拉麵碗圖樣以及白色雙碗泡麵包裝圖樣的款式。

▲「The Brands Taiwan UT」維力系列。



「黑松沙士」也是台灣人們最熟悉的好味道，為致敬這個百年在地企業的精神，UNIQLO特別以復古的王冠瓶蓋作為設計圖案，復古氛圍滿滿，另一款則是用了黑松沙士的經典紅色與LOGO，背後還能看見辦桌、熱炒店常見的玻璃杯，充滿台味的小巧思令人會心一笑。

▲「The Brands Taiwan UT」黑松系列。



「雄獅文具」則是許多人童年的回憶，小時候能擁有雄獅的彩色筆，就像長大後背的名牌包一樣，是多麼威風的一件事。雄獅勤力耕耘一甲子，仍持續在創造貼心的文具，這次與UNIQLO合作帶來聯名UT，採用了復刻的獅頭LOGO、以及招牌奇異筆的圖案，令人忍不住被勾起回憶。

▲「The Brands Taiwan UT」雄獅系列。



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