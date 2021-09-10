環球《鬼滅之刃》餐點公開！「禰豆子木箱爆米花桶」可愛、豬豬包必吃

編輯／Emily 圖／翻攝自usj.co.jp、tokyodisneyresort.jp

日本大阪環球影城日前宣布與《鬼滅之刃》合作，推出以電影《無線列車篇》為主題的遊樂設施，園區內也會設立主題餐廳、餐車，供應許多特製餐點，像嘴平伊之助造型「豬豬包」、日輪刀巧克力吉拿棒都必吃，逛遊樂園一定要配的爆米花，更被裝進禰豆子木箱造型的桶子裡，讓粉絲們超想收藏。

環球影城園內餐車販售了特製的《鬼滅之刃》餐點，可以拿在手上邊玩邊吃，第一款是有金黃油炸外皮的「豬豬包」，靈感來自嘴平伊之助戴的野豬頭套；另一款是黑到發亮的巧克力吉拿棒，一看就想起故事裡常常被炭治郎弄斷的日輪刀。

逛遊樂園一定會吃的爆米花，被裝進超美的「禰豆子木箱爆米花桶」，方方正正的木箱裡面躲著可愛的禰豆子，微微探出頭的模樣讓人看了好心動，爆米花吃完，桶子就變成精緻的擺飾。

除了餐車，還有兩間主題餐廳，Studio Stars Restaurant裡面販售「無限列車主題餐點」，以圈粉無數的「炎柱」煉獄杏壽郎為靈感設計，有加入火焰元素的牛肉鍋和咖哩套餐、兒童套餐，還有橘色火焰起司蛋糕和無線列車巧克力蛋糕。

另一家是「紫藤花餐廳」，從裝潢到餐點都充滿大正時代的復古氛圍，裡面還有富岡義勇、胡蝶忍人型可以合照，餐點是以角色形象設計的精緻和食料理，甜點和飲品也都很有特色。

另外，日本東京迪士尼海洋樂園為了慶祝20周年，也推出許多限定餐點，第一款是周年限定的巧克力吉拿棒，外層灑上藍色閃光粉末，看起來超級夢幻，吃下去是橙汁風味，能與濃郁巧克力完美搭配。

其他還有各種閃亮亮的飲品，其中一款以酸甜覆盆子醬調製，搭配梨肉和酸橙果凍，上方還加了金箔裝飾，另一款是裝在發光玻璃杯裡的氣泡飲，喝起來是檸檬薑汁口味，還加了椰果、芒果、檸檬果凍等配料。

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