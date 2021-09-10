fb ig video ETtoday search mobile

環球《鬼滅之刃》餐點公開！「禰豆子木箱爆米花桶」可愛、豬豬包必吃

>

編輯／Emily　圖／翻攝自usj.co.jp、tokyodisneyresort.jp

日本大阪環球影城日前宣布與《鬼滅之刃》合作，推出以電影《無線列車篇》為主題的遊樂設施，園區內也會設立主題餐廳、餐車，供應許多特製餐點，像嘴平伊之助造型「豬豬包」、日輪刀巧克力吉拿棒都必吃，逛遊樂園一定要配的爆米花，更被裝進禰豆子木箱造型的桶子裡，讓粉絲們超想收藏。

環球影城園內餐車販售了特製的《鬼滅之刃》餐點，可以拿在手上邊玩邊吃，第一款是有金黃油炸外皮的「豬豬包」，靈感來自嘴平伊之助戴的野豬頭套；另一款是黑到發亮的巧克力吉拿棒，一看就想起故事裡常常被炭治郎弄斷的日輪刀。

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

逛遊樂園一定會吃的爆米花，被裝進超美的「禰豆子木箱爆米花桶」，方方正正的木箱裡面躲著可愛的禰豆子，微微探出頭的模樣讓人看了好心動，爆米花吃完，桶子就變成精緻的擺飾。

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

除了餐車，還有兩間主題餐廳，Studio Stars Restaurant裡面販售「無限列車主題餐點」，以圈粉無數的「炎柱」煉獄杏壽郎為靈感設計，有加入火焰元素的牛肉鍋和咖哩套餐、兒童套餐，還有橘色火焰起司蛋糕和無線列車巧克力蛋糕。

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

另一家是「紫藤花餐廳」，從裝潢到餐點都充滿大正時代的復古氛圍，裡面還有富岡義勇、胡蝶忍人型可以合照，餐點是以角色形象設計的精緻和食料理，甜點和飲品也都很有特色。

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

另外，日本東京迪士尼海洋樂園為了慶祝20周年，也推出許多限定餐點，第一款是周年限定的巧克力吉拿棒，外層灑上藍色閃光粉末，看起來超級夢幻，吃下去是橙汁風味，能與濃郁巧克力完美搭配。

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

其他還有各種閃亮亮的飲品，其中一款以酸甜覆盆子醬調製，搭配梨肉和酸橙果凍，上方還加了金箔裝飾，另一款是裝在發光玻璃杯裡的氣泡飲，喝起來是檸檬薑汁口味，還加了椰果、芒果、檸檬果凍等配料。

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

▲環球鬼滅之刃餐點。（圖／翻攝自usj365.com）

►「鬼滅沐浴組」禰豆子髮帶充滿少女心　「全集中刮鬍刀」粉絲搶收集

►《蠟筆小新》小白後背包跟本尊一樣Q　無辜臉讓人要融化了

關鍵字：

鬼滅之刃, 環球影城, 禰豆子, 餐點, 爆米花

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

最容易單身的3大星座！第一名最愛活在自己的舒適圈，個性小高傲難親近

最容易單身的3大星座！第一名最愛活在自己的舒適圈，個性小高傲難親近

孫藝真全身撞衫楊冪直接打趴！網驚覺「質感差距」：精品變網拍

孫藝真全身撞衫楊冪直接打趴！網驚覺「質感差距」：精品變網拍

「IG女王」賽琳娜街拍照正翻！　轉側面一秒崩壞「小腹炸出」

「IG女王」賽琳娜街拍照正翻！　轉側面一秒崩壞「小腹炸出」

星巴克「蜂蜜馬克杯」維尼最愛！奶茶色「小熊水桶包」 真的有夠Q 洗錯小心頭髮掉不停！這些「洗頭壞習慣」，你中了幾個？ 這3個星座最容易出現渣男！第一名簡直中央空調，對哪個女生都暖 Lulu背百元「金獅牌茄芷袋」網友狂讚　號稱「台灣LV」意外超時髦 韓網火熱「畫線心理測驗」一秒測出愛情觀　這樣畫的人最注重自由 超愛吃醋的3大星座　第一名佔有慾超強，自己的東西一點都不想被別人碰 不適合談戀愛，但卻超適合結婚的「3星座」，射手竟然入榜！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面