楊謹華掙扎3天帶走FENDI「6位數大衣」　曝購入奢侈品前先問老公

▲楊謹華與張軒睿合體演繹FENDI 2021年秋冬時裝系列。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

藝人楊謹華與張軒睿演出戲劇《華燈初上》培養極佳默契，今（10日）受邀一同演繹 FENDI新任創意總監Kim Jones 所設計的2021年秋冬時裝系列，兩人受疫情所苦許久未出門逛街，看到琳瑯滿目的新品，楊謹華透露自己足足想了3天，才決定將要價13萬的裸色大衣帶回家。

▲楊謹華本次穿著Karligraphy圖騰襯衫式洋裝與設計大衣亮相，兩套造型都讓她愛不釋手 。（圖／品牌提供）

楊謹華本次穿著Karligraphy圖騰襯衫式洋裝與設計大衣亮相，兩套造型都讓她愛不釋手，還透露在試穿時就很喜歡該件軍裝外套了，「不瞞你說我想了3天，決定將它帶回家，我認真有想過。」楊謹華解釋自己衣櫃中的大衣有很多種款式，唯獨少了比較挺拔的軍裝款，所以今天來是要把它帶走。至於私下購物會不會參考老公的意見？楊謹華笑說，單價高的會問，會特別思考用途和穿著次數，不然都是問閨蜜就好了。





▲張軒睿也認為秋冬必備單品是大衣 。（圖／品牌提供）

楊謹華與張軒睿在《華燈初上》譜出姐弟戀曲，戲外也培養出默契，張軒睿大讚楊謹華造型俐落，「我喜歡她第二套造型，比較幹練的感覺，但是如果比較冷的天氣就穿上一套（大衣）好了。」張軒睿也認同，秋冬季節最不可或缺的就是大衣，自己尤其偏好深色成熟穩重款式，他也補充，每個人都經歷過當下想買，但是買回家從沒穿過的窘境，因此購物前會特別謹慎思考。

▲本季夯包駝色法蘭絨FENDI First ； Peekaboo ISeeU系列 白色造型包款。（圖／品牌提供）

本季特別將FENDI 五姐妹所穿著的服飾成為設計靈感，從水洗貂皮與黏合麂皮大衣的喇叭袖，到辦公室服裝上的細條紋圖案，現在都出現在絲質襯衫或完美比例的羊毛量身剪裁服裝上。以 Silvia Venturini Fendi 平日穿著的衣服為靈感所設計出的實用襯衫式外套，還有可拆式圍巾與大衣融為一體，增添日常實穿性質。另也誕生了FENDI First 包款，將F字母圖案植入手拿包的框架中，格外有趣。

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