紐約時裝周／殘疾超模坐輪椅上伸展台！MOSCHINO 夢幻春夏感人亮點超多

▲紐約時裝周焦點MOSCHINO 2022 春夏女装 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／外電報導

紐約時裝周焦點MOSCHINO 2022 春夏女装火熱登場，創意總監 Jeremy Scott 以90年代名媛下午茶為背景，將夢幻的動物印花融入服裝內，有放風箏的小熊、戴花冠的貴賓犬繽紛呈現，不過轉眼間風格一變，身體殘疾的跨性別黑人模特兒 Aaron Philip出場，觀眾們都格外感動。

▲本季女裝帶到紐約布萊恩公園，也對於 90 年代早期的生活致敬 。（圖／品牌提供）

Jeremy Scott 將品牌創始人 Franco Moschino 的經典西裝和單品進行重塑，用其想像力將本季女裝帶到紐約布萊恩公園（Bryant Park），也對於 90 年代早期的生活致敬。因此各種活力動物印花都不意外，放風箏的小熊、戴花冠的貴賓犬、頭頂條紋沙灘球、無憂無慮的海豹，還有拉著佈滿鮮花的手推車的長頸鹿，以滿版印花點綴在西裝外套與短裙上，將復古版型刻畫得格外夢幻。

▲粉色鸛鬃毛的 3D 小馬駒出現在一件洋裝的肩膀上 。（圖／品牌提供）

本季還以1990 年代法蘭·德瑞雪 (Fran Drescher)的《天才保姆》(The Nanny) 為發想，緊身胸衣、娃娃裝外套、針織連衣裙都是春季的主打款式，擁有粉色鸛鬃毛的 3D 小馬駒出現在一件洋裝的肩膀上，化作墊肩呈現，模特兒行走之餘展現飄逸色彩。

▲Gigi Hadid與身體殘疾的跨性別黑人模特兒 Aaron Philip走上伸展台 。（圖／品牌提供）

去年（2020年）9月才誕下一女的超模Gigi Hadid，還搞笑拿著奶瓶手拿包走上伸展台，新手媽媽的身份為大秀帶來亮點。不光如此，還特別邀請身體殘疾的跨性別黑人模特兒 Aaron Philip出場，秀上的她穿著鮮豔黃色短版上衣與俏麗白色鑲邊的同色系外套傳遞自信模樣。同時也有棉花糖超模 Precious Lee 登台，展現時尚多元包容面向。