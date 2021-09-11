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好準心測「選氣球狀態」　找出對目前工作最不滿意的地方

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文／職場人

工作難免會有不順心的時候，即使你有一份喜歡的工作，也可能會有對它不滿意的時候，想知道你對目前工作不滿意的地方嗎？透過簡單的心理測驗找出癥結點，讓自己迎刃而解吧！

想像自己拿著一個大氣球走在路上，你覺得這個氣球會是什麼樣子（狀態）呢？

A.突然斷了
B.飛走
C.路人對你說：「可以讓給我嗎？」
D.緊握手中

選好了嗎？往下看解答吧！

選A的人

選A的人，你現在對工作最不滿的地方就是「壓力太大」，可能是工作量過多讓你喘不過氣，也可能是與上司、同事處得不好，如果還想繼續在這份工作上，你得先思考是否還願意一個人默默承接那麼多工作量？又或者，即使不愉快的工作任務排山倒海而來，你也能接受？如果不想繼續這樣下去，請正視這份壓力，找出壓力來源並想辦法解決它，例如：安排能紓壓的休閒娛樂，跟信任的人訴苦等。

選B的人

選B的人，你現在對工作最不滿的地方就是「收入和工作內容不穩定」，你可能擔心著薪水與生活費的平衡，抱怨著工作付出卻沒得到相對應的報酬，加上工作內容不斷變化，不穩定的工作氛圍也讓你心情無法安定。也許是時候，你好好思考是不是嚮往在穩定的職場工作，或者工作內容是固定不要有太多變動？你是不是有機會藉由換一份工作而加薪？ 

選C的人

選C的人，你現在對工作最不滿的地方就是「職場人際」，包括：職務分工不清、想轉職卻不知道要去哪或該把工作交接給誰，職場人際的紛擾讓你感到厭煩，無能的上司、不清不楚的工作內容、不聽指令的下屬等皆讓你不滿意。想要重拾工作熱情，你得先重振與同事、上下屬間的關係，才能讓工作更順利。

選D的人

選D的人，你現在對工作最不滿的地方就是「厭倦日復一日的工作」，你是否也是每天重複著一成不變的工作呢？也許，你的心中暗自想要突破，想做更多需要發揮創意的職務內容，想換到一個令人感到興奮、想奮戰的職場環境。現在能為你重回職涯熱情的方式也許是離開長期的工作環境，也可能是與上司討論可否挑戰新的工作內容，敦促自己走出舒適圈，你會豁然開朗的！ 

沒有所謂的完美工作，氣球可以是圓滾滾的一顆象徵圓滿，但同時它也很脆弱，可能隨時隨地就破掉、飛走，就如同工作一樣，表面上風平浪靜，實則你的心裡可能對職務內容暗潮洶湧，藉由上述測驗或許職場人可以找到自己不滿工作的地方在哪？也許你心中早有想法，只是忙碌的工作讓你無暇顧及，是時候正視問題，解決它了！

Source：占TV NEWS

【延伸閱讀】

人生勝利組8句經典語錄：被動的生活、無聊的工作，才是效率的死敵

西班牙試行「週休三日」效率不跌反升？荷蘭還可申請「工作倦怠假」

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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