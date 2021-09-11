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「內向者」10個特質比別人更有優勢　對事物專注也是良好傾聽者

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

在行程滿檔的一天後，總是渴望獨處？回答問題之前，喜歡先深思熟慮？朋友不多，卻都是深交的知心好友？如果有這些傾向，那麼或許你也是個「內向者」。雖然在很多人眼裡，對內向帶有宅、羞怯、敏感…負面印象，但其實「內向者」擁有10個特質，讓他比別人更有優勢。

▲內向者優勢。（圖／商周提供）

1.謹慎

內向者的行為通常有安全取向，而謹慎正是追求安全所帶來的正面結果。他們做決定前會深思熟慮、仔細觀察，不會冒冒失失的犯錯。

2.實在

內向者往往會依據自己的深刻經驗判斷事情，所以在與人溝通時，通常已經仔細深思過，講出來的內容會具有意義、深度與素養，能建立起更深厚的友誼。

3.專注

內向者能長時間全神貫注在某件事上，不容易被周圍環境影響而分心，在與他人溝通時，認真對待的態度會散發出力量，讓他們給人留下更深刻的印象。

▲內向者優勢。（圖／商周提供）

4.傾聽

傾聽是人際關係中被低估的一項能力，外向者雖然擅長談話，但卻可能只是獨白，而沒有在乎對方想法。用心聆聽才能創造真正的對話，不管是建立關係、解決紛爭，善於傾聽的內向者都更有優勢。

5.平靜

內向者比較能找到內在的平靜，透過深思、認識自己、探討生命等，來找到心靈的平和，這樣與外界接觸時，也能保持定力，不被外在刺激影響。

▲內向者優勢。（圖／商周提供）

6.擅長分析

擅長分析雖然非內向者獨有，但很多內向者確實對此特別擅長，因為與外界保持較多距離，更能專注、過濾、消化各種想法，思考起來更為客觀、細膩。

7.獨立

內向者比較不在乎外人的看法，懂得堅守自己的原則，並學會自我節制，因此也能養成獨立自主的性格，做任何事都能獨當一面。

8.穩定

內向者專注、平靜的特質，都讓他們更具備耐心與穩定度，可以長期奮戰以達成某些目標。

9.書寫（取代談話）

比起口語談話，內向者更偏好用書寫方式進行溝通，因此也培養了較佳的書寫能力。

▲內向者優勢。（圖／商周提供）

10.為人著想的能力

內向者能設身處地為人著想，體諒溝通對象的狀況，所以也較少與人產生衝突，能考量到雙方需求、共同點，找出符合共同利益的方案。

▲內向者優勢。（圖／商周提供）

★書名：內向者的優勢：安靜的人如何展現你的存在，並讓別人聽你的
★作者：希薇亞．洛肯
★出版社：商周出版
★出版日期：2021/09/09
★建議售價：新台幣380元

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關鍵字：

內向, 個性, 優勢, 優點, 特質

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