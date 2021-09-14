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零預算打造夢想許願房！3款免費APP　手機滑一滑就能輕鬆設計房間

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文／LOOKin

不能出門的居家時光，是讓房間改頭換面的最好時機，不過在入手傢俱或家飾前，憑空想像總容易跟真實情況有落差，這次推薦三款免費使用的室內設計App，手機滑一滑就能輕鬆設計房間，還能虛擬放入傢俱、裝飾，輕鬆改造看膩的舊房間。

HomeByMe

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

實用性高、功能齊備的一款室內設計App，從房間尺寸到格局都可以挑選，同時以2D與3D樣貌呈現，極為細緻的配置設計非常好上手，想要自己改造房間非常推薦！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

除了從程式內建的傢俱模擬居家實況之外，也能用手機相機將物件虛擬到真實空間之中，從臥室、餐廳、到廁所都分類齊全，配件更是超多種可以挑選，設計好之後再上網尋覓購買類似的傢俱物件，輕鬆就能設計專屬夢幻房間。

Homestyler

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

Homestyler也是網路口碑好評的一款免費室內設計App，直覺操作非常容易上手，能夠輕易更新房間格局、也能匯入舊有照片，再從豐富傢俱選項中，挑選單品到自己的設計圖裡，Homestyler 的IG帳號也有許多網友的作品分享，成果逼真又時髦。

Planner 5D

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這款App除了室內傢俱與家飾的設計，也能模擬窗戶、門框、樓梯與隔間，操作上變化性更高，輕鬆就能設計自己喜歡的任何居家空間。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

免費版本能夠挑選的傢俱與家飾品有限，Planner 5D 推出的付費版本則有非常多的單品能夠添加在設計圖之中，同時能以逼真的3D樣貌展示，真實度超高。

▲（圖／翻攝自Instagram@nini_living）

▲改造舊房間（圖／翻攝自Instagram@nini_living

想要自己居家改造舊房間，除了在腦海中憑空想像之外，不妨也運用這些App製作簡單的設計初稿，模擬運用後想要的房間更能完美呈現！

延伸閱讀：

「視覺幻術」舊房間改造！七個魔法級速成技巧、2坪小套房也瞬間變一房一廳！

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, App, 室內設計

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