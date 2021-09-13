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美味又營養的「蒸蛋」超簡單！不開火用微波爐、電鍋就能做

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文／LOOKin

從小吃到大的蒸蛋，滑嫩的口感加上淡淡的鹹香，就算再挑食的人也無法抵抗它的魅力。只需要雞蛋與高湯，基本上就備料完成的蒸蛋，看似簡單好上手，但是蒸蛋其中的奧妙之處就在於那完美無瑕沒有氣孔的表面，以及吃起來滑嫩如豆腐的口感。蒸蛋時間要多久？加上什麼配料最適合？使用大同電鍋或是微波爐要怎麼做？看完就知道！

01. 適合放入蒸蛋‧茶碗蒸的配料

▲（圖／翻攝自Instagram@ru.ru_rumi）

▲台式蒸蛋（圖／翻攝自Instagram@ru.ru_rumi

我們熟悉的台式蒸蛋，以醬油或是鹽的鹹香提味，口感較為綿密，大多以單純的蛋加水就完成，就算不加配料吃起來也滑順無比，不用咀嚼也能輕鬆吸入口。不過日式的茶碗蒸口感較有彈性，吃起來像布丁一樣，加入配料吃起來口感會更有層次。想與Q軟的蒸蛋做出搭配，加入有彈性、稍有咀嚼感的食材再適合不過，例如：油脂較少的雞胸肉、香菇、魚板、銀杏、毛豆、或是去殼的蝦子或蝦仁，這些都很不錯！

02. 蒸蛋的黃金比例怎麼抓

▲（圖／翻攝自Instagram@aratiba_me、okireci_okinawa）

▲蒸蛋的黃金比例（圖／翻攝自Instagram@aratiba_meokireci_okinawa） 

要做出完美比例的蒸蛋，水與蛋的比例可不能只是憑感覺。參考名廚阿基師曾公開分享的蒸蛋的黃金比例是「蛋1：水2」，以這個比例混和慢慢攪拌。這時候你可能會想到，家中若是沒有量杯該怎麼拿準1:2呢？1顆蛋的水量以一半的蛋殼盛裝4次水，以此為基準，就能輕鬆抓到正確水量唷！

03. 蒸蛋時間需要多久

▲（圖／翻攝自Instagram@chaorys）

▲成功的蒸蛋要掌握烹調的時間（圖／翻攝自Instagram@chaorys

製作出成功的蒸蛋，最大的關鍵莫過於烹調的時間，若以傳統的瓦斯爐開火來蒸煮，首先水煮滾，再轉為小火，把攪拌好的蒸蛋放入鍋中隔水加熱約15~20分鐘。

04. 使用大同電鍋製作蒸蛋

4人份茶碗蒸所需材料：雞蛋3顆、雞胸肉40g、香菇4個、魚板4片、鴨兒芹適量、銀杏或毛豆4顆、高湯雞蛋3倍量、日式醬油1大匙、鹽適量

▲（圖／翻攝自大同電鍋官方頻道）

▲電鍋的茶碗蒸製作（圖／翻攝自大同電鍋官方頻道）

大同電鍋的茶碗蒸製作步驟

①在碗中將蛋打散，倒入雞蛋3倍量的高湯
②將蛋與高湯攪拌均勻，加入醬油與鹽調味
③將雞胸肉、香菇、魚板、銀杏放入碗底，將蛋液過篩倒入，把鴨兒芹裝飾在蛋面上
④蓋上碗蓋，或只以錫箔紙將碗口包起
⑤放入電鍋的蒸盤，將水倒至量杯刻度7的位置
⑥在鍋頂放一塊濕布，再蓋上蓋，按下電鍋開關

• 跟著影片一起做 

05. 使用微波爐製作蒸蛋

2人份茶碗蒸所需材料：雞蛋1顆、 高湯150ml、 雞肉30g、 魚板2片、 小松菜1根、 香菇1個

▲（圖／翻攝自Instagram@kurashiru）

▲微波爐的茶碗蒸製作（圖／翻攝自Instagram@kurashiru

微波爐的茶碗蒸製作步驟

①在碗中將蛋與高湯打散
②將蛋液過篩
③將小松菜、香菇、雞肉切成適中的大小，魚板切成薄片
④將步驟３的備料放入2個微波專用碗中，分別倒入蛋液
⑤ 在碗口包保鮮膜，將兩份同時放入微波爐中，以200W加熱7分鐘

跟著影片一起做 

延伸閱讀：

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關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 電鍋, 微波爐, 蒸蛋

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