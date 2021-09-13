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女大生「懶人穿搭」早八不遲到！一件式、套個背心簡單又時髦

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

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▲女大生穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

大學們生的開學日將近，因疫期遠距教學終於能回歸正常，想必各位搭黨們都在暑假期間好好提升了自己的穿搭功力了（如果還沒請至 Dappei 惡補一下）！居家防疫促進手滑，各種新單品相信搭黨也是買的差不多了吧，但是面對開學，除了能驚艷班上同學的新衣，必須學起來的還有「早八穿搭守則」，以下 Dappei 將提供早八穿搭靈感，讓新生不要為了想穿搭遲到留下壞印象，老屁股更別因為穿搭遲到而延畢必備！

# one piece

首先第一種穿搭絕對是懶癌必備的「一件式」洋裝，無論長短、顏色，套上就能秒出門但同時也不失風格。奶茶色展現知性氣質，但搭配馬汀靴又能展現甜酷風格，一件式的百搭程度不在話下，絕對是早八必備單品。

▲女大生穿搭。（圖／dappei提供）

# 白襯衫 + 丹寧褲

白藍配是絕對不會出錯的顏色搭配，但巧妙的選用白襯衫而不是白色素 T，輕鬆打造偽乖寶寶形象，但為了避免過於正式，襯衫可以選用較寬鬆的版型，隨性的捲起袖子，領口的扣子也可以輕鬆的敞開幾顆，打造微熟大人風，下身的丹寧褲則可以隨機選用，任何褲款絕對都能和白襯衫完美搭配。

▲女大生穿搭。（圖／dappei提供）

# 素 T + 背心

素 T 加上背心是開學入秋必備的穿搭組合，著用素 T 人人都會，但怎麼在穿著基本單品時還能在路人中出線呢？搭配一件針織背心絕對不會錯，一件粗針織的米白背心帶出無害軟萌感，想要在昏昏欲睡的早八課堂吸引同學目光，再搭上一件可甜可鹽的直筒長裙，就是早八滿分穿搭。

▲女大生穿搭。（圖／dappei提供）

# 運動套裝

每學期的體育課都在早八絕對是大學間的都市傳說，雖然體育老師總是提醒大家要著用適合運動的服裝，但每每都只有少數同學乖乖聽話，只是我們總在運動的時候恨不得把身上的牛仔褲給脫掉。如果不像掉進這樣的 bug，這時候就要派出風格滿點又方便活動的運動套裝，不用多想套上就能出門，不但跟上時下流行，體育課也是輕鬆歐趴。

▲女大生穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

以上就是搭編推薦「減少遲到的懶人穿搭」啦！不用多想還是能保持完美風格～小大一們學起來（大四生就算了）！

文字編輯：chloe / 圖片來源：＠frombeginning_

日系多層次入門單品！「長版襯衫」一件抵多件，當外套還是洋裝隨你搭！

女大生的「早秋穿搭」，準備好襯衫、背心、薄高領、oversize 單品，用多層次應付秋天的多變！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 女大生, 學生

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