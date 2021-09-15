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日韓系小符號都有的字體App！內建手機背景　IG、LINE通通可以用

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文／LOOKin

在IG、FB、甚至手機LINE裡，如果有與眾不同的特殊字體總讓版面增色不少，推薦一款能夠打出日韓風格頁面的字體App，除了有多達70種字體可以任意運用，還能夠變換粉嫩色背景、與IG限時動態小圖示，一個App搞定所有客製化美美需求！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這款App為Fonts Art，主打有七十種以上的字體可以挑選，更有多種IG的限動模板與封面、還有豐富的精選限動小圖示可以自由運用！

字體多樣化

▲（圖／LOOKin編輯攝）

下載完成之後、這款字體只要開啟輸入法就能任意運用，在IG跟FB、LINE裡通通都可以，一開始能夠免費試用三天，如果沒有要續用記得把自動續費關掉唷！

小圖示豐富

▲（圖／LOOKin編輯攝）

除了字體選項款式超多，App還內建了許多常在日韓女生IG頁面看到的小符號，每一個款式都超可愛，按照不同的類別分類、實用性很高，適合打在IG貼文之中。

多款手機背景版型

 ▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

另外這款App也內建了許多不同主題的背景版型，粉嫩嫩色調擁有韓系小清新感受、也有歐美感的黑白色調，可以任意客製出屬於自己風格的手機背景。

IG精選限動小圖示

▲（圖／LOOKin編輯攝）

精選限動小圖示裡面有多種女孩氛圍的設計，夢幻小花與盆栽清新又吸睛。

IG限動模版

▲（圖／LOOKin編輯攝）

限動模版也有推出多種時髦的設計，下載這一款App就能滿足多種社群使用需求。

（左圖／翻攝pinterest）

▲專為女孩設計的一款實用App（左圖／翻攝pinterest）

完全可以說是為女孩設計的一款實用App，不管是IG實際運用、或者是能夠使用到各處的日常字體與可愛小符號、夢幻粉嫩色手機背景都太吸引人！

延伸閱讀：

別只會修圖、套濾鏡！IG動態牆「特殊字體符號＆動態字」一鍵下載輕鬆PO，學會先贏50倍讚！

最狂字體App！彷彿內建輸入法、超多造型字→「IG限動、FB、LINE...手機備忘錄」都能用

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 字型, APP, IG限動

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