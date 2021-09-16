女大生「早秋穿搭」準備好襯衫、針織背心　增加層次感不怕早晚溫差大

文／Dappei

再過一陣就要大學開學了，到彼時節氣也已臨秋分，象徵著秋天正式到來，然而在台灣秋老虎也非常猛烈，白天高、夜晚又驟降的氣溫讓人非常困擾，這時候意味我們該開始增加穿著的層次感，穿脫方便又有型，輕鬆對抗秋季溫度差，本篇 Dappei 要推薦「初秋必備單品」，天氣再捉摸不定，穿搭都能依照當時的變化做因應。

打底推薦：薄高領、薄襯衫

秋天天氣不穩定，早上還熱呼呼，可能傍晚就開始起冷風，在穿搭上可以把打底單品選好，就不怕多變的溫度，基本一些的可以選擇薄襯衫，襯衫裡面可穿件較貼身的背心，或者外面套件 oversize 的針織背心，都是很好的機動穿搭。若想要造型感比較強的搭黨，可以選擇高領的薄紗打底衣，搭配上可以選擇小可愛、馬甲、背心、TEE 疊穿，就能營造好看的層次感。

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外襯推薦：針織背心、寬版 T

外襯衣物就很多樣了，比較 oversize 短袖、針織／毛呢背心、西裝外套、牛仔外套等等都很合適，想讓秋意更濃的人還可以在背心花紋上花心思，例如格紋、千鳥格、鯊魚皮紋都很有秋天意象。

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長、短袖 T 恤的疊穿很適合想穿出街頭感的搭黨，想要更亮眼的搭配可以在其中一件選擇比較鮮豔的顏色或是特別的圖樣，例如渲染風格、動物紋等，讓整個穿著看起來比較有重點而不平淡。

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薄西裝的挑選重點可以選擇比較寬大、墊肩明顯、布料垂墜感比較強的款式，除了看起來比較俐落之外也能讓造型更有秋天的味道，穿去上課不會太過緊繃正式又很有造型感。想要穿出休閒感的話，裡面的選擇可以是花襯衫或是 T 恤，白襯衫會比較有正式感。

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牛仔外套、飛行員外套等在秋天比皮外套更加適合一些，休閒風格也比較強烈，很適合碰到體育課的時候穿著，上課時脫掉、下課時維持造型。選擇上可以挑稍微寬鬆、大一號的款式，除了看起來比較慵懶之外也能為一路穿到冬天裡面要塞很多衣服做準備。

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Dappei 結語：

有了上身的搭配，下身可以簡單地穿牛仔褲、白色長褲或是款式簡單的裙子，才不會讓造型看起來太過雜亂，顏色上我們可以選擇大地色系、偏暖的橙色、黃色、紅色等來讓整體感覺更加應景，甚至添加一些淡粉紅、紫羅蘭色讓造型更加分，在開學後令好久不見的同學們眼睛為之一亮。

文字編輯：Ariel

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