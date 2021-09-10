來入手一雙「皮鞋」！全黑也能搭　穿上去造型馬上升一個檔次 

文／Dappei

搭配的最後一套程序不外乎就是鞋子的選擇，別小看在視覺上只佔一小部分的鞋子，選用不同風格的鞋款絕對會對整套穿搭有所改變，像是一套西裝配上球鞋就會讓人感覺較休閒；一套嘻哈裝扮配上皮鞋也會正式許多。球鞋搭配的推薦已經很多了，這次就來分享 5 種「皮鞋」的搭配吧！

｜度假穿皮鞋最 CHILL

誰說度假一定要穿拖鞋？搭黨 a_hui_o 運用花襯衫搭配卡其色系的褲子和帽子，讓整體視覺效果看起來十分放鬆且舒適，這時候來一雙皮鞋更是加分，且依然保有滿滿的度假氛圍，就算到訪咖啡廳或是餐廳，也不會因為拖鞋而顯得格格不入，大大增加了這套穿搭的實用性！

｜全黑配皮鞋展現帥氣質感

全黑搭配更注重細節！搭黨 zjyunnn 擅長的全黑穿搭，運用衣服的版型、剪裁以及層次搭配讓全黑不再無聊，選用帶有花紋的襯衫也讓黑色有不一樣的視覺效果，短褲側邊隱約可見的紅色布料，活絡了整套搭配，腳上的皮鞋比起黑色球鞋的沉重感，顯得更有精神和質感！

｜日系寬鬆怎麼能少了皮鞋

日系就是要來雙皮鞋更對味！搭黨 lilowennn 寬鬆的日系穿搭質感和美感兼具，運用大地色系的寬鬆開領襯衫、帽子配上寬鬆深色西裝褲，整套穿搭完成度已經很高了，這時候配件就更為重要，腳上的皮鞋多加了原色皮的底層，畫龍點睛的細節讓人看了心曠神怡！

｜雨天穿皮鞋也不怕

雨天穿皮鞋也是一種選擇！搭黨 zong0416 輕鬆不隨便且看一眼就好感度倍增的搭配，穿上一件淺色的寬鬆襯衫，搭配寬度和長度適中的黑色短褲，沒有過多的層次，看似簡單卻恰到好處！襪子、包包、雨傘和皮鞋一整套的黑白搭配，順眼不讓人眼花撩亂，是一套適合和第一次見面的女生約會的穿搭！

｜街頭混搭皮鞋一樣帥

最近迷上了六分褲！搭編本人 samue7tsai 上身選用寬鬆的五分袖白 TEE 打底，外面套上 Carmelo Anthony 的全白 NBA 球衣，搭配寬鬆的六分單寧褲並將襪子拉到最高，營造日系街頭感，腳上選擇搭配皮鞋和球鞋的綜合體，不失街頭感卻大幅提升了高級感！

Dappei 結語：

大家對於皮鞋都有一種是穿西裝打領帶才拿出來穿的鞋子，可是皮鞋對於搭編來說是能夠讓整套穿搭提升一個檔次的單品，而各種風格的混搭更是可以藉由皮鞋來完成，現在開始改變還來得及，快去入手一雙皮鞋吧！

文字編輯：Samuel

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