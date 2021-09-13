699元起！Choice等級牛肉、老欉文旦直送到府　宅家過節好方便

文／C編

想要在家烤肉又沒時間或不想外出採買，那線上購物就是最好的選擇，「Her森森」推出眾中秋應景食材、水果，有各種肉類、海鮮組合、文旦紅柚禮盒等等，而且價格超殺、選擇多樣，只要699元起，絕對是在家烤肉的好選擇。

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▲烤肉飄香慶中秋，烤肉、文旦組合，售價1280元起、特價699元起。點我購買。

多肉團烤肉組合（板腱牛排x1、骰子牛x2、霜降牛x1、梅花豬x2、五花豬x2），原價1580元、特價999元

「多肉團烤肉組合」內含板腱牛排x1、骰子牛x2、霜降牛x1、梅花豬x2、五花豬x2，美國cab認證choice等級牛排烤肉片，原裝進口裁切，肉質鮮嫩多汁，香味四溢，不論是烤肉、煮火鍋、煎牛排，一次滿足愛吃肉的人。

太禓食品，海陸頂級烤肉組合（贈送1Gproteam蛋白冰淇淋2杯），原價1800元、特價990元

海陸烤肉組讓人吃得滿足，有美國安格斯PR翼板骰子牛、美國安格斯特級板腱牛排x2、美國安格斯1855PR無骨牛小排、去骨鮮嫩原味雞腿排、國產溫體大節雞翅X2、進口NG大干貝，6種頂級肉品及海鮮，小家庭3到4人吃剛剛好。

台南麻豆40年老欉文旦紅柚禮盒4斤（2-4顆x2箱），原價1280元、特價699元

麻豆的紅柚，果肉厚實水分多，酸甜適中的好滋味、飽滿多汁的口感，是中秋節必吃的水果，送禮自用兩相宜，具豐富的營養、果膠及膳食纖維，養顏美容又健康。

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不管是送禮還是自用，「Her森森」都幫你準備好，只要線上下單就可以輕鬆到家，完全不用擔心出門增添染疫的風險，在家也可以享受美味的烤肉、賞月吃文旦，輕鬆愜意又很方便。