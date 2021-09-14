礁溪兆品酒店1泊1食才4280元！帶3小孩免費　全家度假爽泡湯

文／C編

受到疫情影響沒辦法出國玩，那就在國內享受放假的樂趣吧！「Her森森」推出「宜蘭礁溪兆品酒店1泊1食雙人平日」（升等雅緻家庭房），原價5299元、特價4280元，可以帶3名兒童免費吃、住、玩，超級划算又實惠。

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▲宜蘭礁溪兆品酒店1泊1食雙人平日（升等雅緻家庭房），原價5299元、特價4280元。點我購買。



兆品酒店礁溪坐落礁溪溫泉源頭，溫泉品質優良不容分說，173間客房內，都有獨立泡湯池，可以盡情享受美人湯，完全放鬆不被打擾，而起酒店緊鄰礁溪湯圍溝公園，可以逛逛走走，豐富行程、讓假期更完美。

▲舒適的雅緻家庭房。（圖／Her森森）



除了溫泉客房，設置於高樓層的休閒中心，室內規劃兒童遊戲區，包含積木遊游樂球池、積木之湯、Fun玩彩繪牆，戶外則有露天無邊際游泳池、SPA水療區等，盡享270度遠眺蘭陽平原的遼闊視野。

▲兆品酒店的無邊際泳池。（圖／翻攝官網）



除此之外，宜蘭礁溪兆品酒店還有露天無邊際游泳池，能盡情地狂拍美照，並有簡單的水療SPA設備，玩累了就到雅緻的家庭房休息，木質調溫潤的淺色素材，打造出無壓力的空間，可以享受放鬆的旅程。

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「Her森森」這次推出「宜蘭礁溪兆品酒店1泊1食雙人平日」（升等雅緻家庭房），原價5299元、特價4280元，可以帶3名兒童免費吃住玩，是一家五口享受的好選擇，並且含有自助式早餐，非常適合全家大小來一趟輕旅行。