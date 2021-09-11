韓星華莎「激瘦三明治吃法」爆紅！　一步驟熱量大減網膜拜

▲南韓女團MAMAMOO成員華莎維持纖瘦體態。（圖／翻攝自IG、unsplash、MBC，以下同）

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南韓女團MAMAMOO的成員華莎一直維持顯瘦體態，過去曾在節目中透露自己的獨特三明治吃法，表示自己都會將三明治裡頭的一片吐司去掉，也就是只吃「單層吐司」餐點，罕見的女明星吃法激起網友的熱烈討論：「難怪那麼瘦！」

▲華莎與韓惠珍都會以單層三明治填飽肚子，抽掉最上層的吐司減少熱量。

女明星為了維持身材總是各有秘方，女團MAMAMOO成員華莎與朴娜萊、韓惠珍曾分享過自己的特殊「瘦身三明治吃法」，不同於一般三明治是以上下兩層吐司包裹食材的結構，韓惠珍表示自己習慣只吃單層吐司，就連漢堡也是一樣，就是抽掉最上面的麵包，這樣能夠減少碳水化合物成分，只用一片吐司來放食材。

▲少了一片吐司就減去了100卡左右，還能加入更多的蔬菜水果。

令人意外的是，就連華莎也是同樣的吃法，為了增添飽足感，她會用蔬菜、水果來代替吐司，因為少了一片吐司就減去了約70至100卡的熱量，若是鮮奶吐司甚至可以來到140大卡。當然，華莎也會在吐司上加入許多低卡蔬菜，像是紅黃椒、綠色葉菜等，或是搭配水煮蛋充飢，既能吃得飽又能很營養。